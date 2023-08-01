中國青年失業率升 分析指高學歷沒經驗受傷最重

中國近來青年失業率持續上升並突破20%，但總失業率穩定。有分析指出，當前在就業 市場上受傷最重的是高學歷、剛畢業、沒有工作經驗的青年人，反映出「學歷信號減弱」問題。

脈策科技首席經濟學家、國家信息中心數字中國研究院副院長陳沁昨天在微信 公眾號「城市數據團」發文，針對中國青年失業現象作分析探討。

中國的調查失業率目前連續3個月維持在5.2%，達到近一年半以來的低點。但其中16至24歲青年失業率在今年6月達到21.3%的最高水平，連續3個月突破20%；同樣在6月，25到59歲人口的失業率僅為4.1%，是歷史低點。

如果再以4類學歷分類，會發現初中以下學歷、高中學歷的失業率，在近幾個月出現了明顯下降。大專學歷的失業率也呈現穩中有降的趨勢。唯一保持失業率上升趨勢的，正是大學及以上學歷的人口。

另一方面，從招聘廣告中對於經驗和學歷要求分析，也可佐證中國當前就業結構的問題。

根據這篇文章，今年7月的招聘廣告中，排除教育 、經驗沒有明確需求的招聘，共有約500萬個職位的招聘，以此來分析發現：對工作經驗需1至5年的大專或大學學歷勞動者的需求，占了所有招聘職位的66%左右。

而16至24歲的高學歷青年人口，多是沒有工作經驗或僅有1年以下經驗的大學或碩士學歷勞動者。這部分職位，占全社會當月總招聘的3.96%，不到4%。

和過去相比，2018年7月時，沒有工作經驗或1年以下經驗的職位招聘，占全部工作機會的8.2%。也就是從2018年到2023年的5年間，對年輕、高學歷但沒有經驗的勞動力的需求從8.2%下降到不到4%。

可見高學歷又無工作經驗的青年失業率增加，和需要他們的工作機會減少有關。

同時，對於「年輕、高學歷，但有經驗」人群的勞動力需求則在增加。2023年和2018年相比，沒有經驗的職位需求下降了72%，10年以上經驗的職位需求上升了211%。

文章認為，這代表中國企業越來越不依賴學歷來選擇人才，而更看重經驗，反映出「學歷信號減弱」，這也與大學和研究所擴招、進入門檻降低有關。

青年失業的問題在於，他們因缺乏經驗而容易在就業市場上處於弱勢，但若在進入社會的頭幾年總是無法找到正式工作，那麼未來要回到正式勞動力市場的可能性更低。

文章呼籲中國當局要拿出對策因應，例如要建立職業技能培訓體系，或對雇用年輕人的企業給予稅負減免。