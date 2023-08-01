河北洪水最少9死6失蹤 傳5000村民被困

河北涿州大水淹到四米高。（微博照片）

除了北京 連日暴雨，7月29日開始，河北涿州同樣出現強雨，截至7月31日晚上8時累計雨量超過300毫米。多處房舍被淹，大量地下至進水，有的已淹水超過四米，房屋隨時有倒塌的可能，在停水停電下，死傷人數還在增加中。

澎湃新聞報導，河北省防汛抗旱指揮部指，自7月27日起，河北省大部出現強降雨過程，全省平均降雨量137.4毫米。其中保定市350毫米、定州市319.7毫米、石家莊市289.2毫米、雄安新區261.3毫米。漳河、子牙河、大清河、永定河、北三河水系3日來水量4億多立方米，特別是拒馬河、永定河、北運河承接大量北京來水。

經統計，截至8月1日12時，強降雨造成河北省87個縣（區）逾54萬人受災。其中因災死亡9人（保定市4人，邢台市5人），因災失蹤6人（保定市2人，邢台市4人）。

另一方面，涿州市防汛抗旱指揮部指，截至8月1日早上10時，涿州全市受災人數逾13.3萬人，受災面積225.38平方公里。截至7月31日下午5時，已統計農業受災面積近一萬畝。

7月29日8時至8月1日11時，涿州市平均降水量355.1毫米，最大降水量為兩河村435.7毫米。小清河分洪區、蘭溝洼蓄滯洪區已相繼啟動，其中小清河分洪區共轉移7個鄉鎮、67個村、8.6萬人。蘭溝洼蓄滯洪區共轉移3個鄉鎮、57個村、4.2萬人。 目前涿州市已成立28支、共計8755人的應急搶險隊伍。

連續強降雨致部分地區出現嚴重淹水，多名當地的網友在社交平台求助。有位於城西的桃園街道大馬村網民稱水深已過四米，已快到自己所處的二樓，周邊圍牆已經有塌陷。他和家人擔心自己所在的房屋隨時倒塌，急需救援。

另外，村民趙女士（化姓）表示，家人發的影片顯示，村裡主路已全被水淹，一層高的建築物幾被淹沒，家人的手機亦瀕臨無電。

趙女士表示，自己昨天去過單位，大娘帶著兩歲多的孩子轉到了別的村，家裡現在還有八個人。73歲的母親之前住在平房裡，怕被水淹已經搬到了樓房，目前沒水沒電，只有提前準備的方便麵和礦泉水。

7月31日下午三、四時左右，村的微信 群組通知轉移的消息，但還有很多人留在了村里。她在群組看到，今日（1日）下午還會放水，水位還可能繼續上漲，現在，非常擔心家人的安全。

另外，同區亦有小區的地庫被洪水 沖垮。該小區一名住戶今日表示，地下室是昨天被沖垮的，底下是停車場和地下室。最近的建築物距離地庫僅2米左右，隨時可能面臨危險。報導稱，應急管理局表示：目前樓體無危險，需先自救等待救援。

目前，積水已快淹至2層，樓下的住戶已撤退至高層。小孩今年5歲多，已獨自在家一天一夜，由於自己無法上樓回家，只能叮囑孩子自己找東西吃。住戶指出，暫未見到救援隊伍。