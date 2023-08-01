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紫禁城淹大水 北京故宮：溝裡的塑膠袋現代才有

中央社台北1日電
北京故宮600年排水系統抵禦暴雨襲擊。(新華社)
北京故宮600年排水系統抵禦暴雨襲擊。(新華社)

杜蘇芮颱風殘餘環流近日造成北京嚴重洪災，號稱建成600多年未淹水的紫禁城罕見地淹水，引發中國民眾議論。北京故宮主管對此表示，主要是排水溝內發現了現代社會才有的塑膠瓶、袋等物品堵塞。

北京新聞廣播報導，北京故宮世界遺產監測部主任狄雅靜表示，紫禁城的排水系統非常複雜。首先，雨水降到屋面上，再從屋面導流到台基。而紫禁城院落整體呈現「北高南低」及「中間高兩邊低」，水會透過院落中間向兩邊導向明溝，再匯流到流經紫禁城的金水河。

狄雅靜指出，紫禁城內有的院落的雨水，會直接透過「錢眼兒」落到下面的暗溝，再流到院落外的支溝，支溝再匯入幹溝，最後流到金水河。

她表示，在明清兩代，紫禁城每年農曆3月會打開暗溝清淤。如今，紫禁城每年在春、夏、秋季進行3次清淤，次數並不少。

為何紫禁城如今較常清淤卻反而會淹水？狄雅靜表示，並不是現代科技清淤不行，而是工作人員在暗溝裡發現了只有現代社會才有的塑膠瓶、塑膠袋、毛巾甚至衣物等物品，堵住了暗溝的排水。但在疏通後，目前排水已經順暢。

至於紫禁城建成600多年從未淹水的說法是否屬實？狄雅靜表示，在歷史文獻中經常發現，紫禁城整個區域出現屋面漏雨、墻垣倒塌、院落積水的記載。例如清光緒11年（公元1885年）陰曆4月，從東華門到西華門這一帶積水「數尺不等」。

狄雅靜說，積水過後，古今的做法都是盡快找到堵塞位置，清理後就能快速恢復排水功能。

北京 世界遺產 洪災

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