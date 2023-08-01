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暴雨成災...河北涿州公開求援「不知道能支撐多久」

特派記者廖士鋒／北京即時報導
河北涿州1日公開求援，表示需要大量的船隻轉移群眾，「全域停水，部分停電，物資供應暫時滿足，但不知道能支撐多久」。圖為涿州洪水情況。（圖／截自「涿州發布」微信公眾號）
河北涿州1日公開求援，表示需要大量的船隻轉移群眾，「全域停水，部分停電，物資供應暫時滿足，但不知道能支撐多久」。圖為涿州洪水情況。（圖／截自「涿州發布」微信公眾號）

受到颱風環流影響，中國京津冀地區暴雨已釀嚴重災害，位於北京市西南方的河北涿州市官方1京津冀地區暴雨已釀嚴重災害，位於北京市西南方的河北涿州市官方1日傍晚公開求援表示，目前需要大量的船隻轉移群眾，「全域停水，部分停電，物資供應暫時滿足，但不知道能支撐多久」。

「涿州公安網路發言人」微博1日傍晚發文，除了上述求援訊息外，還指出「目前高速路暢通，涿州口可以下道，城東問題不大，城西淹得較重。船隻（最好有大一點的木船、鐵皮船）、皮筏艇、救生衣、純淨水都需要支援」。

此前「涿州發布」微信公眾號1日下午發文指出，7月29日以來全市平均降水量355.1毫米，受上游洪水過境影響，涿州市河道行洪和城市內澇風險加劇，「防汛形勢十分嚴峻」。境內北拒馬河、小清河、白溝河等多條河流流量較大，小清河分洪區、蘭溝窪蓄滯洪區已相繼啟動。

就人員疏散的進展，官方表示，小清河分洪區共轉移7個鄉鎮、67個村、8.6萬人，目前已完成轉移8.31萬人，剩餘0.28萬群眾正在陸續轉移，預計8月1日18點前轉移完畢。蘭溝窪蓄滯洪區共轉移3個鄉鎮、57個村、4.2萬人，已經完成有序轉移4.2萬人。

據統計，截至8月1日上午10時，全市受災人數13萬3,913人，受災村居146個，面積225.38平方公里。截至7月31日下午17時，已統計農業受災面積9,726畝。

涿州險情已經陸續傳出。極目新聞報導有網友求助稱涿州市雙塔派出所內被困民警輔警30人，手機已經沒電沒信號了，望有能力的救援緊急趕往。而1日涿州市公安局工作人員表示，當時水深，該派出所有一部分應急警力「臨時受阻」，現已恢復正常。

據央視新聞消息，整個河北省截至8月1日12時有87個縣（區）54萬703人受災。其中因災死亡9人（保定市4人，邢台市5人），因災失蹤6人（保定市2人，邢台市4人），災害造成的經濟損失正在統計中。河北省已完成轉移群眾84.74萬人。

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