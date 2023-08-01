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首位70後女性 中國前駐星大使孫海燕任中聯部副部長

記者黃雅慧／即時報導
7月底卸任的中國駐新加坡前大使孫海燕，已出任中共中央對外聯絡部副部長，成為中共中央外事系統首位「70後」副部級官員。（取材自中聯部官網）
7月底卸任的中國駐新加坡前大使孫海燕，已出任中共中央對外聯絡部副部長，成為中共中央外事系統首位「70後」副部級官員。（取材自中聯部官網）

中聯部官方網站「部領導」欄目近日進行更新，據最新名單顯示，7月底卸任中國駐新加坡大使的孫海燕，已出任中共中央對外聯絡部副部長，成為中央外事系統首位「70後」副部級官員，也是唯一的女性副部級官員。

公開資料顯示，孫海燕畢業於北京大學，為法學博士。她在1997年進入中聯部工作，擔任過中聯部研究室副主任、當代世界研究中心主任、信息傳播局局長兼中聯部新聞發言人等職務，並在2018年8月出任中聯部一局局長，負責南亞、東南亞工作；2022年2月任駐新加坡大使，5月抵新加坡履職，2023年7月29日離任回中國。官網顯示，孫海燕在2023年6月任中共中央對外聯絡部副部長。

香港媒體曾報導，新加坡的各大社團、外國駐當地使館近日都接到了參加歡送孫海燕晚宴的邀請。孫海燕接任中共對外聯絡部副部長已有風聲。而孫海燕已經具備10年的正局級資歷，而且經過多個不同職位的訓練，包括擔任駐外大使，晉升為副部亦屬正常安排。

港媒援引知情人士說法稱，孫海燕經常笑容滿溢，形象很好，在新加坡履職期間，人緣甚佳，同獅城各界接觸交流，短短1年多做了不少工作。今年3月，新加坡總理李顯龍疫後首度訪問中國，孫海燕在廣州接機並隨同訪問。今年5月，中國逐步恢復正常生貨，大批遊客準備出國旅遊，孫海燕專程赴聖淘沙等新加坡景區參觀，聽取相關負責人介紹景區安全及應急處置等方面的措施。

據中共中央對外聯絡部（簡稱中聯部）官網介紹，該單位是負責中共對外工作的職能部門，目前已與160多個國家和地區的600多個政黨和政治組織建立不同形式的關係，通過高層往來、論壇對話、工作訪問等渠道，開展黨際交流與合作。現任中聯部部長是劉建超，另有4名副部長郭業洲、陳洲、李明祥與孫海燕。

7月底卸任的中國駐新加坡前大使孫海燕，已出任中共中央對外聯絡部副部長，成為中共中...
7月底卸任的中國駐新加坡前大使孫海燕，已出任中共中央對外聯絡部副部長，成為中共中央外事系統首位「70後」副部級官員。（取材自孫海燕官方臉書）

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