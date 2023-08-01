洪水沖塌地下室 河北涿州2小區400多人受困 當地政府：救援難度大

涿州市市民趙女士表示，她所住的水尚仁佳小區被洪水淹沒，地下室坍塌。（取材自澎拜新聞影片）

颱風「杜蘇芮」帶來的強降雨肆虐華北，河北涿州市2處小區傳出住戶因淹水受困，總共至少400多人被困。

澎湃新聞報導，涿州市市民趙女士表示，她所住的水尚仁佳小區被洪水 淹沒，地下室坍塌，300多人被困。「現在我們小區積水已經過了一層樓頂，到達二層了，最深有5米左右」，她哭著說，現在小區沒水、沒電、沒氣，飲用水和食物也已告急。對此，當地應急管理局稱目前樓體無危險，需先自救等待救援。

另據中國新聞周刊報導，截至7月31日晚間11時，涿州市碼頭鎮丹佛爾灣 小區有65戶、共158人受困，急需救援。一名受困居民表示，目前水已經淹到一樓的天花板位置，自己在房屋二樓避難，手機即將沒電。

另有三名受訪者稱，水位在下午和晚間上漲，上漲速度在每小時15公分左右。一名受訪者說，最快的一個小時裡上漲了40公分，所幸目前水位已停止上漲。

涿州市碼頭鎮丹佛爾灣小區7月31日淹大水，逾100人受困。（取材自微博）

報導說，碼頭鎮丹佛爾灣小區受困居民中，老人占比很高，還有家長稱孩子發燒，需要送醫。

涿州市應急管理局一名工作人員表示，已收到多個該小區的求救訊息。但31日晚間11時許，碼頭鎮政府一名工作人員表示，目前救援難度大。

報導指出，由於強降雨和上遊河道行洪等因素，涿州市市域內各河道水位暴漲。7月31日下午1時30分，北拒馬河紫荊關水文站流量1072立方米每秒，涿州市所有河流啟動紅色預警並宣布所有河流防洪進入緊急狀態 。