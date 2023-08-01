義大利擬退出「一帶一路」 環時：受美國施壓脅迫

義大利國防部長克羅塞托稱，義大利四年前加入中國「一帶一路」倡議是一項「臨時且糟糕」的決定。（路透）

義大利 國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）7月30日表示，義大利四年前加入中國「一帶一路 」協議的決定是「草率的、魯莽的」。對此，中國官媒「環球時報」7月31日刊出社評批評克羅塞托對雙方經濟開砲不合時宜，也直指背後有「美國因素」在作用，認為義大利受到美方的施壓脅迫，並呼籲義大利要能有自己的政治智慧與外交自主。

克羅塞托表示，「一帶一路」協議大大增加了中國對義大利的出口，卻未能拉動義大利對中方的出口。對此，中國外交部表示，共建「一帶一路」合作為中義兩國務實合作搭建新的平台，在經濟貿易、企業合作等方面取得眾多務實成果。據義大利統計，今年前五個月，義大利對華出口年增58%。

環球時報社論指出，在對華經濟合作上，往往是安全和防務官員態度最激進，真正主管經濟的官員反而顯得「溫和」許多。這恰恰說明美西方安全泛化的問題有多麼嚴重，克羅塞托不過是一個最新例證而已。

環球時報也揭露義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的兩難困境，他在與拜登 會晤後表示，義大利政府將在12月之前就「一帶一路」倡議作出決定，強調「與北京保持建設性對話」，還透露出希望到中國訪問的意願。代表義大利既想得到華府的政治認可，但又不願意放棄對華經濟合作這塊蛋糕。

環球時報稱，美西方在炒作對「一帶一路」倡議警惕同時，自身也推出「一帶一路」倡議的「仿製款」，比如美國的「全球基礎設施和投資夥伴關係」、歐盟的「全球門戶」計畫等，等於「一邊打壓，一邊學習模仿」。

義大利作為七國集團（G7）唯一簽署「一帶一路」諒解備忘錄的國家，環球時報認為，從務實層面來看，讓義大利占據連結東西的獨特且有利位置。因此，該社評認為，義大利不應受到地緣政治與美國脅迫干擾而退出一帶一路，成為遺憾。