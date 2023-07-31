TEDx廣州踢到鐵板 警方以境外NGO管理法阻撓

全球多地廣泛舉辦的TEDx論壇今年在中國廣州踢到鐵板。主辦單位今天宣布，TEDxGuangzhou 2023將延期舉辦，因為廣州公安局以「境外非政府組織境內活動管理法」來應對。

知識社群及網路內容平台TED以各種具啟發性的演講著稱，其核心精神為ideas worth spreading（值得分享的點子、創見、觀點、行動）。這一平台自2009年起免費授權全球各地辦理TEDx論壇，使用TEDx加上城市名、地名或學校名命名規則，以每場18分鐘為上限進行短演講。

主辦方今天透過微信 公眾號TEDxGuangzhou（廣州）向所有2023年度大會活動的參與者發出公開信，表示活動將延期舉辦，接下來會啟動退票工作。

這封信指出，廣州市公安局境外非政府組織管理辦公室與活動主辦方取得聯繫，他們認為，TEDxGuangzhou活動應該按照「境外非政府組織（NGO）境內活動管理法」的要求，設立境內代表機構，或者取得「臨時活動備案」。

主辦方強調，他們並不屬於這個法律管轄中的「在境外註冊、要在中國開展業務的境外非政府組織」。他們是一群來自本地的志願者，並非TED的僱員，不代表TED，也並不是一個「組織」。他們自發選擇演講的內容和邀請講者，TED並不指導這些活動請誰演講、演講是什麼話題。

這封信說，世界上任何人只要願意用TEDx的形式來組織活動，都可以申請獲得的一個品牌授權，這並不是前述法律中規定的「境外非政府組織想要在中國境內開展業務」的情形。

根據這封信，主辦方表示，按照這個法律的要求，若要進行臨時活動備案，需要由想要在中國境內開展活動的境外NGO與中國的國家機關、人民團體、事業單位或社會組織合作進行，並需要在活動開展前15日提交備案申請。他們是在原定活動時間前17天得到這一通知。

即便想要符合中國這項法律，牽涉到跨國文件簽署與溝通，還要找到國內合作單位，這是一個「耗時且結果無法確定的過程」，因爲即使找到了可以合作的社會組織，還需要對方主管部門的批准。

在經過多方的溝通努力和衡量後，主辦方判斷，在短期內無法獲得「臨時活動備案」；如果選擇無臨時活動備案繼續活動，則有可能背上莫須有的罪名。

中國自2017年起實施「境外非政府組織境內活動管理法」後，已大幅縮減境外NGO在中國活動的空間，影響公民社會發展。