振興經濟 中國核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目

中國持續推動核能電廠，圖為東北首座核電站遼寧紅沿河核電今年六月全面運轉，成為中國在運最大核電站。（中新社）

中國國務院 今天（31日）召開常務會議，會中決定核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。三處核電廠新項目均屬後續工程，新建的機組也將採用中國自主研發的國產反應爐。

新華社報導，中國國務院總理李強7月31日主持召開國務院常務會議，學習貫徹習近平總書記關於當前經濟形勢和經濟工作的重要講話精神，研究有關到期階段性政策的後續安排，決定核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。

會議強調，安全是核電發展的生命線，要堅持安全第一、品質第一，按照全球最高安全要求建設新機組，按照最新安全標準改進已建機組，強化全鏈條全領域安全監管，提升關鍵核心技術國產化水準，確保萬無一失。

這三處核電站將就既有（營運與建設中）的機組中再增加新的機組，其中寧德核電廠已運行4台機組，二期續建的兩台機組，擬採用中國自主三代核電技術華龍一號。

根據今年四月的統計數據，中國目前運轉中的核電廠機組共有56個，在建中的有19個，沒有關閉中的機組。到2021年年底，中國核能發電佔全部發電量的5%。

報導稱，會議強調，要深刻領會習近平總書記關於經濟形勢的科學判斷，進一步統一思想、堅定信心，切實抓好黨中央決策部署貫徹落實，著力固本培元，推動經濟持續回升向好。

要加強逆週期調節和政策儲備研究，相機出臺新的政策舉措，更好體現宏觀政策的針對性、組合性和協同性。要激發民間投資活力，加快解決拖欠企業賬款問題，堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派。要活躍資本市場，提振投資者信心。

要加快培育壯大戰略性新興產業，打造新的支柱產業，增強我國（中國）在全球產業鏈供應鏈中的競爭力影響力。

要調整優化房地產 政策，根據不同需求、不同城市等推出有利於房地產市場平穩健康發展的政策舉措，加快研究構建房地產業新發展模式。

要高度重視做好就業 工作，集成優化就業創業政策，大力挖掘就業增長點。