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中國火箭軍高層大洗牌 2位上將今晉升

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中國火箭軍高層大洗牌 2位上將今晉升

特派記者廖士鋒／北京即時報導
解放軍31日舉行晉升上將軍銜儀式，顯示火箭軍高層已經洗牌。（圖／取自央視新聞）
解放軍31日舉行晉升上將軍銜儀式，顯示火箭軍高層已經洗牌。（圖／取自央視新聞）

中國火箭軍傳出人事大異動，新任火箭軍司令員、政治委員分別由王厚斌、徐西盛接任，兩人31日晉升為解放軍上將。這次晉升也證實了前火箭軍司令員李玉超、政委徐忠波都已卸任，不過目前沒有他們兩人的官方最新消息。

據央視新聞消息，中國中央軍委晉升上將軍銜儀式31日在北京八一大樓舉行，晉升上將軍銜的是火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛。參加儀式除了有中國中央軍委主席習近平外，還有中央軍委副主席張又俠、何衛東；中央軍委委員李尚福、劉振立、苗華、張升民，軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位主要負責人等。

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上述消息顯示，解放軍火箭軍已經有了大幅人事異動。王厚斌此前為解放軍海軍副司令員，他在2019年底晉升為海軍中將；徐西盛則出身空軍，曾任解放軍南部戰區空軍政委，2018年晉升為中將，並於2022年中國二十大當選為中央委員。

此前，火箭軍司令員由李玉超擔任，他甫於2022年1月晉升為上將並擔任火箭軍司令員，還於2022年稍晚中國二十大當選為中央委員。

李玉超已經多日沒有消息，港媒南華早報日前援引知情人士透露指出，李玉超以及火箭軍副司令員劉光斌、現任中國中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中（前火箭軍副司令員），因涉及貪腐已於3月被帶走調查。調查始於3月大陸前防長魏鳳和（亦出身於火箭軍）卸任後一段時間。

而火箭軍原任政治委員徐忠波則是2020年7月晉升上將並擔任火箭軍政委。目前，尚無徐忠波的最新官方消息。

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解放軍火箭軍近期高層人士有諸多新聞，引起外界不少關注。澎湃新聞日前援引火箭軍前副司令員吳國華親友消息表示，吳國華已於7月4日「因病醫治無效」在北京逝世，享年66歲。

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