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國安考量 中國突宣布9月起管制高性能無人機出口

中央社台北31日電
圖為中國製造的一款無人機。(路透)
圖為中國製造的一款無人機。(路透)

中國商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部今天聯合發布公告，自9月1日對性能較高的無人機及其相關物項實施出口管制，未經許可者不得出口。理由則是「維護國家安全和利益」，但具體原因目前無法得知。

公告中規定，「對國家安全有重大影響」的無人機相關物項的出口，須由商務部會同有關部門報國務院批准。

新華社報導，上述4單位是根據中國「出口管制法」、「對外貿易法」、「海關法」有關規定，「為維護國家安全和利益」，經國務院、中央軍委批准，進行這項出口管制。

根據公告，像是無人機及其物項，若最大持續功率超過16千瓦、波長範圍在780奈米至3萬奈米間、作用距離大於5公里、可在攝氏55度以上環境中穩定工作、具有免溫控、穩定度優於15%、無線電傳輸距離大於50公里、一站控多機能力大於10架及其他規定條件者，就被列入管制出口範圍。

此外，干擾範圍大於5公里、且高功率雷射器輸出功率大於1.5千瓦的反無人機電子干擾設備，也被列為管制出口範圍。

公告指出，出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，透過省級商務主管部門向商務部提出申請，填寫兩用物項和技術出口申請表並提交相關文件，由商務部進行審查，或會同有關部門審查。而對國家安全有重大影響的公告所列物項出口，由商務部會同有關部門報國務院批准。

這項公告說，經審查予許可的，由商務部頒發兩用物項和技術出口許可證件。未經許可出口、超出許可範圍出口或有其他違法情形，由商務部或海關等部門依有關法律法規的規定給予行政處罰。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

商務部 國務院

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