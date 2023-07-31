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北京暴雨 新疆至北京火車延誤27小時臥舖漏雨缺食物

記者賴錦宏／即時報導
北京大暴雨，圖為進北京列車飛速通過。（嗶站照片）
北京大暴雨，圖為進北京列車飛速通過。（嗶站照片）

暴雨衝擊北方，從新疆烏魯木齊出發、原定30日9時55分到達北京的Z180次列車，目前仍停在軌道上。車上不少乘客都是從新疆歸來的兒童遊客，有乘客表示，臥鋪車廂出現漏雨情況。此外，車上用水一度緊張，上午列車員優先給老人、孩子分發了餐食，其他人暫時還沒吃上。

據京報網報導，Z180次列車上的乘客熊先生（化名）稱，這趟車30日在河北張家口臨停了約兩小時，目前，列車停靠在北京門頭溝區豐沙線安家莊站附近。列車上的小孩特別多，不少是暑期隨家長去烏魯木齊旅遊回來的。

31日上午，列車員優先給老人、孩子分發了餐食，其他人暫時還沒吃上。車上的用水一度緊張，現在也進行了補給。有乘客生病，也有醫生前去處理。

一位王女士（化名）稱，她的男友乘坐Z180次列車從新疆哈密來北京，目前列車晚點約27個小時。30日晚，列車員給乘客發了火腿腸等物資，但車內飲用水及生活用水都比較緊張。車上手機訊號不太好，不少乘客手機電量告急，心情煩躁焦慮。目前，張女士男友的手機關機，打不通。稍早前他們聯繫時，張女士男友稱雨特別大，臥鋪車廂出現漏雨情況。

據中國鐵路北京局消息，受華北地區持續強降雨影響，途經石太、京原、豐沙、石太客專、京廣、京九、邯長等多條線路旅客列車不同程度晚點、停運。目前，中國鐵路北京局針對因線路封閉停留時間較長的K396、K1178 Z180次列車，已要求職工採購方便麵、蔬菜、飲用水等物資，連夜送到車上。

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