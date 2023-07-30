山西礦企19年瞞報40起事故釀43死 官商44人被拘

山西孝義2021年一處「黑煤窯」15日因村民違法盜採煤炭，發生透水事故，22人被困。圖為救援現場。(新華社)

山西省官方調查發現，位在代縣的精誠礦業自2003年8月成立到2022年9月1日發生礦災的19年間，共瞞報40起生產安全事故，涉及43名礦工死亡。目前公司成員28人已被採取刑事強制措施，另有16名官員被立案查處且被留置。

中國新聞週刊6月底報導，自2007年至2022年9月1日發生礦災期間，精誠礦業有30多名礦工因生產安全事故死亡被瞞報，引起官方重視。

新華社報導，山西省為此組建由省紀委、監委、公安廳、應急廳等部門參加的聯合調查組，並進駐代縣，對精誠礦業公安事故瞞報事件進行調查處置。其中包括前往山西境內及陜西、四川、重慶等外省市走訪遇難礦工家屬、親友並製作筆錄，同時調閱大量相關資料，查出上述情況。

報導指出，經調查，精誠礦業在不同礦坑組織開採作業，單個礦坑一般有3至5人。在發生死亡事故後，公司方面即封鎖消息、隱匿不報，並把遇難礦工家屬分別安排在外地單獨談判，透過「威逼利誘、私下達成高額賠償、簽訂封口協議」等方式蓄意逃避責任，逃避懲處。

調查組發現，精誠礦業存在層層轉包、掛靠資質（借牌）和管理混亂等諸多問題，並以收取承包人安全押金了之，「以包代管、只包不管」。而承包人生產組織技術能力不足，人員流動性大，沒有進行全面的安全教育 培訓，沒有按照安全要求和設計方案進行開採。

調查組還查出，2004年初，精誠礦業承包人金富軍開始涉足代縣鐵礦開採行業。2006至2018年間先後承包代縣多個鐵礦開採業務，通過分包礦坑、投資 入股、找活幹、包食宿、給錢花等手段，先後將同鄉和部分當地人籠絡在身邊。再透過承包礦山交易、強迫交易、開設賭場等手段攫取錢財，形成黑社會組織，涉及多項罪名及犯罪事實。

調查組發現，相關地區監管部門沒有對精誠礦業進行有效的安全生產監督檢查，未及時發現和徹底查處礦企瞞報行為。事後整改卻「蜻蜓點水」，既沒有現場查核，更沒有效果回饋，縱容精誠礦業非法違規行為屢次發生。

根據報導，目前當地公安機關已依法對包括精誠礦業潘姓、王姓等主要負責人在內，涉嫌不報安全事故罪、重大責任事故罪、重大勞動安全事故罪的28名嫌疑人，採取刑事強制措施；而紀檢監察機關也已對16名涉嫌嚴重違紀、違法的公職人員立案審查調查，並採取留置措施。所涉犯罪問題將移送檢方審查追訴。