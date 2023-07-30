齊齊哈爾事件輿情發酵 前官員怒斥「與人民對著幹」
齊齊哈爾34中學體育館坍塌造成11人死亡，中國官方雖全力維穩，但輿情仍在發酵。其中，前中國教育部發言人王旭明公開質疑校方連最起碼對逝者的紀念都沒有後，校方隨即發表悼詞，但仍遭大批民眾責難。
此外，29日晚間在黑龍江省會哈爾濱舉辦的中甲足球賽，對戰的黑龍江冰城隊和南京城市隊員及觀眾，先後採取以手指天及合唱等方式，悼念罹難學生。
綜合中國及海外網路訊息，曾任中國教育部發言人、以敢言著稱的王旭明29日中午在微博發文指出，有人指齊齊哈爾34中門前的鮮花「集成了中國迄今最大的一片哀思地」。但他的問題是，為什麼鮮花不能放進校內？為什麼校領導班子和老師們不能佩戴白花列隊校園，向孩子們致以哀思？「我們的學校現在都變成什麼樣子了」？
王旭明說，今天的學校為什麼發生諸如學生自殺、溺亡、猝死和各類非正常死亡後，學校「捂著蓋著不說，連最起碼的對逝者的尊重和紀念、緬懷都沒有」。平日裡風光無限的校長們和吆五喝六的老師們，好像突然人間蒸發，或者集體失語，怎麼了這是？
他提到，各級各類學校對古之聖賢和近當代英雄烈士都普遍給予重視，這當然是對的；然而對身邊人的離去普遍給予漠視，這當然是不對的。這「一重視、一漠視」表現出當下不少學校，尤其局長、校長們「以人為本」的觀念根本沒有，總體來看文化品位和素質不高，甚至很低。
王旭明指出，校園為什麼放不下花圈？為什麼齊齊哈爾全城人民送別遇難者，學校卻不送，連一路走好都不說？這是什麼教育局和學校？可以肯定地回答：不是好教育局和好學校；這是什麼校長、局長，可以肯定地回答：不是好校長、好局長！原因只有一個：「與人民對著幹」。
這篇貼文發出後，引起眾多中國網友共鳴，除了表達同意，更將矛頭指向齊齊哈爾34中。為此，校方在29日晚間在微博發出悼文，內容提到「天地共悲，師生同泣」、「你們的模樣，留在愛你們的親人、師長、同學心中」、「我們悲痛萬分，含淚相送；我們沉痛哀悼，深切緬懷」等。
但許多中國網友並不領情，紛紛指責校方「假模假樣」、「這麼多天幹嘛去了」、「挨罵了才發個悼文，有誠意嗎」、「看似溫情，骨子裡透著冷血」等。
此外，同在29日晚間，在哈爾濱國際會展中心體育場舉行的中國足球協會甲級聯賽，由地主隊黑龍江冰城隊出戰南京城市隊。為表達哀悼，這場比賽賽前的宣傳海報也改以黑白色調刊印。
開賽後，冰城隊在第35分鐘踢進第1球，球員們紛紛高舉雙手，並以食指指天，這時全場觀眾一同起立，也以雙手食指指天，表達對齊齊哈爾34中罹難者的哀悼。到比賽結束，球員更與所有觀眾一齊高唱英文老歌Red River Valley，以表達哀悼。
知名推特帳號「李老師不是你老師」引述網友透露，原本黑龍江球迷組織想帶領全場觀眾默哀，但球迷組織和球隊賽前就「遭到約談」，最後沒有執行。
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