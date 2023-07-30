齊齊哈爾事件輿情發酵 前官員怒斥「與人民對著幹」

齊齊哈爾市第34中學外擺滿鮮花、蠟燭及黃桃罐頭。(取自微博)

齊齊哈爾34中學體育館坍塌造成11人死亡，中國官方雖全力維穩，但輿情仍在發酵。其中，前中國教育部 發言人王旭明公開質疑校方連最起碼對逝者的紀念都沒有後，校方隨即發表悼詞，但仍遭大批民眾責難。

此外，29日晚間在黑龍江省會哈爾濱舉辦的中甲足球 賽，對戰的黑龍江冰城隊和南京城市隊員及觀眾，先後採取以手指天及合唱等方式，悼念罹難學生。

綜合中國及海外網路訊息，曾任中國教育部發言人、以敢言著稱的王旭明29日中午在微博發文指出，有人指齊齊哈爾34中門前的鮮花「集成了中國迄今最大的一片哀思地」。但他的問題是，為什麼鮮花不能放進校內？為什麼校領導班子和老師們不能佩戴白花列隊校園，向孩子們致以哀思？「我們的學校現在都變成什麼樣子了」？

王旭明說，今天的學校為什麼發生諸如學生自殺、溺亡、猝死和各類非正常死亡後，學校「捂著蓋著不說，連最起碼的對逝者的尊重和紀念、緬懷都沒有」。平日裡風光無限的校長們和吆五喝六的老師們，好像突然人間蒸發，或者集體失語，怎麼了這是？

齊齊哈爾市第34中學體育館事故現場。（取自新華社微博）

他提到，各級各類學校對古之聖賢和近當代英雄烈士都普遍給予重視，這當然是對的；然而對身邊人的離去普遍給予漠視，這當然是不對的。這「一重視、一漠視」表現出當下不少學校，尤其局長、校長們「以人為本」的觀念根本沒有，總體來看文化品位和素質不高，甚至很低。

王旭明指出，校園為什麼放不下花圈？為什麼齊齊哈爾全城人民送別遇難者，學校卻不送，連一路走好都不說？這是什麼教育局 和學校？可以肯定地回答：不是好教育局和好學校；這是什麼校長、局長，可以肯定地回答：不是好校長、好局長！原因只有一個：「與人民對著幹」。

這篇貼文發出後，引起眾多中國網友共鳴，除了表達同意，更將矛頭指向齊齊哈爾34中。為此，校方在29日晚間在微博發出悼文，內容提到「天地共悲，師生同泣」、「你們的模樣，留在愛你們的親人、師長、同學心中」、「我們悲痛萬分，含淚相送；我們沉痛哀悼，深切緬懷」等。

但許多中國網友並不領情，紛紛指責校方「假模假樣」、「這麼多天幹嘛去了」、「挨罵了才發個悼文，有誠意嗎」、「看似溫情，骨子裡透著冷血」等。

齊齊哈爾市第34中學體育館屋頂坍塌事故搜救現場。(新華社)

此外，同在29日晚間，在哈爾濱國際會展中心體育場舉行的中國足球協會甲級聯賽，由地主隊黑龍江冰城隊出戰南京城市隊。為表達哀悼，這場比賽賽前的宣傳海報也改以黑白色調刊印。

開賽後，冰城隊在第35分鐘踢進第1球，球員們紛紛高舉雙手，並以食指指天，這時全場觀眾一同起立，也以雙手食指指天，表達對齊齊哈爾34中罹難者的哀悼。到比賽結束，球員更與所有觀眾一齊高唱英文老歌Red River Valley，以表達哀悼。

知名推特帳號「李老師不是你老師」引述網友透露，原本黑龍江球迷組織想帶領全場觀眾默哀，但球迷組織和球隊賽前就「遭到約談」，最後沒有執行。