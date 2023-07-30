杜蘇芮餘威未消 颱風「卡努」朝浙江靠近、逐漸增強中

中國中央氣象台指出，颱風卡努逐漸向浙江沿海靠近。（取材自中國中央氣象台）

颱風「杜蘇芮」殘餘環流仍持續肆虐中國華北地區之際，今年第6號颱風「卡努」又持續朝著中國華東地區而來。根據中國中央氣象台於當地時間30日上午發布的最新預測，卡努30日上午5時其中心位於菲律賓馬尼拉東偏北方向約1370公里的菲律賓以東洋面上，中心附近最大風力有10級（28米/秒），七級風圈半徑280-360公里，十級風圈半徑40-90公里。

中國中央氣象台預估，卡努將以每小時20-25公里的速度向北偏西方向移動，31日在琉球群島附近海域轉向西北方向移動，31日夜間至8月1日早晨進入東海，逐漸向浙江沿海靠近，強度逐漸增強。

受卡努影響，30日白天至夜間，渤海灣、萊州灣、山東半島南部沿岸海域、江蘇沿岸海域將有8-10級雷暴大風。

預計7月31日夜間至8月1日夜間，黃海南部海域、東海大部海域、台灣以東洋面將有6-7級、陣風8-9級大風，其中東海南部部分海域將有8-11級、陣風12-13級大風，卡努中心經過的附近海域風力可達12-15級、陣風16級。

按目前的路徑預測，卡努颱風可能在8月2日前後登陸浙江，浙江、上海一帶應做好應對準備。