北京故宮、天安門臨時關閉 「大暴雨」襲京津冀等地

杜蘇芮殘餘環流持續影響中國華北地區，圖為北京海淀29日有市民冒雨騎著單車出門。（新華社）

颱風杜蘇芮於28日22時離開福建後，其殘餘環流持續影響中國多地。中國中央氣象台30日8日持續發布「暴雨 紅色預警」，預計今日，河北、北京 、天津、山西中東部、河南北部、山東中西部等地將有大到暴雨。北京故宮博物院與天安門廣場等多處景區更罕見地宣布，7月30日、31日將因雨關閉，開放時間視雨情而定。

隨著杜蘇芮殘餘環流持續北上，中國中央氣象台29日18時升級發布暴雨紅色預警，這是中國時隔約11年後再次發布最高級別的「暴雨紅色預警」，也是史上第二個暴雨紅色預警。

北京30日降雨持續，部分路段已經出現積水。為嚴防暴雨來襲，北京市政府呼籲市民請盡量減少外出。（取自中國天氣網）

中國中央氣象台指出，29日河北石家莊、邢台、邯鄲，河南新鄉、安陽、鶴壁等地局部地區都降下特大暴雨（250～389毫米），其中河北邢台局部地區累計雨量更高達479.6毫米、山西晉城局部地區降雨達438.4毫米。另，山東局地出現雷暴大風、冰雹。

預計今明兩天，北京、天津、河北、河南北部、山東西部及山西中東部等地仍將有強降雨。

北京防汛辦30日零時已發布「洪水 橙色預警」，預計7月30日至8月1日北京將有大暴雨到特大暴雨，北運河流域可能出現橙色預警級別洪水，城區河道、永定河流域、大清河流域可能出現黃色預警級別洪水。

另，北京市防汛指揮部也提醒北京市民，30日白天到夜間將維持暴雨紅色預警信號，呼籲北京市民非必要不外出；企事業單位，除保障城市運行、民生服務等外，非必要不要求員工到崗上班。

除北京故宮、天安門廣場外，包括頤和園、長城、恭王府博物館等多數景區也均已宣布今明兩天關閉。

北京市文化和旅遊局要求全市鄉村民宿暫停營業，及時勸返入住遊客或將遊客轉移到安全避險場所；暫停旅行社旅遊活動，暫停各類演出活動，暫停文化藝術類校外培訓機構線下培訓。北京市文化和旅遊局並要求酒店業者要提示提醒入住客人，非必要不外出或減少外出。

另，來自北京首都機場的消息，30日航班計劃架次1,119航班，預計進出港旅客16.26萬人次。截至8時，有135航班正常起降，但已有37航班取消。