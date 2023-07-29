颱風「杜蘇芮」重創福建 莆田等地一夜淹成威尼斯

杜蘇芮造成福州市區多處積水，五四路29日依舊積水不退。（中新社）

被中國封為今年最強颱風的「杜蘇芮」27日自福建晉江登陸後，為當地帶來空前暴雨 。福州市區、閩侯、莆田市區、仙遊、泉州南安等地日降雨量均打破1961年以來的「歷史極值記錄」。莆田市涵江區白沙鎮累計降雨量超過800毫米，泉州南安還爆發嚴重土石流，多人一度受困。

據福建日報報導，截至29日21時，杜蘇芮已造成福建全省145.45萬人受災，農作物受災面積1.08萬公頃，倒塌房屋90間，嚴重損壞房屋346間，一般損壞房屋4,571間，直接經濟損失已達人民幣30.53億元（約4.3億美元）。目前，災情仍在進一步統計中。

7月29日，從空中俯瞰福州市五四路，宛如一片汪洋。（中新社）

報導稱，杜蘇芮已於28日22時離開福建，29日11時減弱為熱帶低壓，並停止編號。據統計，28日8時至29日18時，福建全省45個縣的233個鄉鎮累計雨量超過250毫米，12個縣的33個鄉鎮超過500毫米，其中以莆田涵江區白沙鎮813毫米的降雨量最大。

福州市區、閩侯、莆田市區、仙遊、泉州南安日降雨量都超過1961年以來歷史極值記錄；莆田市區日降雨量破福建全省國家觀測站最大日降雨量歷史紀錄。

受杜蘇芮颱風影響，福建寧德豪雨成災，圖為寧德市蕉城區蘭田村29日淹水景象。（中新社）

港媒報導，不少莆田民眾在社交平台發文稱，「電閃雷鳴硬是把我驚醒，我們莆田變成東方威尼斯了，河流、小溪、湖泊全部都滿了，地下車庫也變成游泳池」、「沒錯，這是莆田，不是黃河」。

此外，還有福州網友看了窗外景象稱，「一覺醒來，福州變湖州，出門要開船！」近百輛汽車泡在水裡，許多路樹被強風連根拔起，壓在路邊車輛上。

杜蘇芮過境後，29日泉州市政人員開始清理大量遭強風吹倒的路樹。（新華社）

南安也因暴雨引發嚴重土石流。當地政府稱，這是有紀錄以來對南安影響最大的一次颱風，局部地區可能還會有山洪及山泥傾瀉，呼籲民眾儘快撤離。