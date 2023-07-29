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法願公平對待中企5G申請 中曝兩國經濟財金對話細節

記者陳政錄／即時報導
華為和中國的5G技術，在近年的中美科技戰中受到關注，相關議題也在此次中法高級別經濟財金對話上被討論。(路透)
華為和中國的5G技術，在近年的中美科技戰中受到關注，相關議題也在此次中法高級別經濟財金對話上被討論。(路透)

中國國務院總理何立峰29日與法國經濟財政部長勒麥爾，共同主持第九次中法高級別經濟財金對話，會後中國財政部公布雙方達成的共識，共列出22項，包括強化金融、氣候等領域合作，雙方致力於推動雙邊貿易便利化，及法國承諾在數位經濟領域包括5G，繼續以公平、非歧視方式處理中國企業的授權許可申請。

在此之前，據路透社報導，何立峰在對話上指出，願和法方加深金融、科學和科技創新等領域合作，希望法方穩定中歐友好合作基調，並讚賞法國決定在部份城市延長中資企業華為的牌照，表態支持恢復兩國航線互聯互通等；勒梅爾則表示，歡迎來自中國的投資，望與中國攜手應對綠色轉型、價值鏈重組與科技革命三大挑戰。

據中國財政部29日晚間，發布「第九次中法高級別經濟財金對話聯合情況說明」，羅列雙方在對話期間達成的共識，共有22項，第一點是，雙方重申法國總統馬克宏訪華期間，兩國元首聯合聲明中體現的兩國對多邊和全球問題採取的共同方針，並將進一步加強在多邊和全球領域的合作。

第二項關於全球治理、國際金融機構和金融可持續性，中方發布內容提到，雙方攜手維護全球金融穩定，將加強在G20框架下協調合作，和在國際貨幣基金、世界銀行、亞開行、亞投行等多邊開發銀行的合作，強調解決脆弱國家債務脆弱性問題的重要性，重申願促進高質量和可持續的基礎設施投資，雙方將共同努力推動落實《2030年可持續發展議程》等。

關於氣候、氣候融資、生物多樣性和環境保護，中方發布內容提到，雙方致力於推動全球應對氣候變化和生物多樣保護合作，將繼續加強在綠色氣候基金（GCF）中的合作，並提到關於塑料污染等內容。

另，中法雙方強調支持以規則為基礎、以世貿組織（WTO）為核心的多邊貿易體制的重要性，法方鼓勵中方盡快加入WTO《政府採購協定》（GPA），歡迎雙方財經智庫交流、致力於推動雙邊貿易便利化、承諾為企業提供公平和非歧視的競爭條件，和加強知識產權合作、推動相關國際標準制修訂、深化中法海關能力建設合作。

同時，中方指稱，法方承諾在兩國包括國家安全在內的法律法規基礎上，繼續以公平、非歧視方式處理中國企業的授權許可申請，雙方支持兩國民航部門協調逐步恢復空中互聯互通。

據中法高級別經濟財金對話情況，雙方還重申深化農業、食品、食品安全、獸醫和植物檢疫等領域合作，和回顧核能領域的合作，願展開民用核能領域務實合作，以及高度重視和同意強化中法航空航天領域的戰略合作夥伴關係，並指中國科技部與法國高等教育和科研部，將盡快召開新一屆中法科技合作聯委會會議，促進碳中和領域的科技交流合作。

歧視 財政部 投資

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