黑龍江齊齊哈爾體育館事故悲憤蔓延 社群審查言論趨嚴

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學體育館23日發生屋頂坍塌事故，經初步調查，施工單位將建材違規堆放釀災，責任人已被控制。（新華社）

中國黑龍江省齊齊哈爾市第34中學的體育館23日發生坍塌事故，造成11名師生罹難。這起事件在中國網路上引起不少悲憤情緒，隨後社群平台加強審查，部分話題、貼文與圖片已被屏蔽或刪除。

美國之音報導，在坍塌事故發生後，多部與罹難學生家長陳述自身遭遇，或是和政府官員對質的影片在微博 、微信 等社群平台上流傳。

一名家長在影片中表示，政府派員警監視受害學生的家長，卻沒有派人向家長說明和通報現場搜救行動的進展，以及他們孩子的安危情況；另一位被要求要簽字才能看孩子遺體的家長在影片中質問官員「我不簽字，都不讓我看孩子，我家孩子13歲，你家孩子多大？」

這些家長的遭遇引起大量網友的關注與同情，許多人對齊齊哈爾當地政府在這件事上表現出的冷漠和官僚作風感到憤怒，並在社群平台上以「齊齊哈爾34中體育館坍塌11人死亡」等相關標籤發起討論話題。

據報導，事發後的一到兩天內，多個與齊齊哈爾事故有關的話題登上了微博的熱搜，甚至中國官媒也快速對此表態，「不要每次都等到無辜群眾遇難之後，檢查者才意識到生命的寶貴，更不要等輿論怒火滔天時，再把安全檢查當成平息憤怒的工具。」

接下來幾天，雖然仍有不少網友談論此事，然而有關這起事故的討論話題卻逐漸從微博等社群平台上消失。

報導提到，包括「齊齊哈爾34中體育館坍塌11人死亡」、「齊齊哈爾塌陷事故家長怒斥醫院不准認屍」、「齊齊哈爾34中前悼念的花海」等話題的搜尋結果全部出現「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示。」

截至29日上午，微博熱搜榜上已經沒有任何一個與這起事件有關的話題。

綜合媒體報導，事件發生時，女子排球校隊正在體育館內訓練，當時館內共有19人，其中4人自行脫險，15人被困，最終確認有11人死亡。

在輿論壓力下，齊齊哈爾市官方24日晚間召開記者會，中共 齊齊哈爾市委書記、市長沈宏宇說，這是齊齊哈爾近年來最為嚴重的安全事故，「我們深感痛心、深感自責」，並向遇難者表示沉重哀悼，向遇難者家屬、受傷人員及親屬和社會各界表示歉意。