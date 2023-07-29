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中國人權律師盧思位在寮國被捕 原要飛美…妻憂被遣返將坐牢

中央社／台北29日電
中國律師盧思位。（取材自香港有線電視）
中國律師盧思位。（取材自香港有線電視）

中國人權律師盧思位原計畫由泰國飛美與家人團聚，不料在寮國被當地警方逮捕，家人擔憂他將被遣返中國並恐陷牢獄之災。

美聯社28日報導，這位承接多起敏感訴訟而被當局剝奪執照的人權律師，28日一早準備從寮國搭火車前往泰國，計畫從曼谷乘航班赴美與妻女團聚，卻遭寮國警方逮捕。

髮妻張春曉發簡訊說：「我極度擔憂他的安危，若他被遣返中國，肯定得坐牢。」

盧思位老家在四川成都，但當地警局的電話無人接聽，中國外交部也未回覆置評請求，聯繫寮國警方與中國駐寮國大使館也是如此。

報導說，他曾承接若干敏感訴訟，替那些被當局視為政治目標的人辯護而身處險境。

中共領導人習近平治下的中國，剛萌芽的維權運動遭逢重創，2015年數以百計的維權人士和律師於隨後被稱之為「709大抓捕」的行動中遭逮，這起鎮壓起於7月9日，因而以當天的日期命名。

盧思位原本是專精於保險的律師，但是他挺身而出替若干被捕者辯護，當中包括抨擊習近平的余文生。此外，另有若干人因製作1989天安門民運紀念酒被捕，盧思位也是他們的辯護人。

2021年，因盧思位替試圖逃到台灣的香港民主派人士辯護，當局剝奪他的律師執業執照，同年稍晚，北京禁止他以訪問學人身分赴美，並告知他被限制出境。

盧的妻女去年定居美國，過去這一年他和母女倆分隔兩地。

位於德州的宗教人權團體「對華援助會」（ChinaAid）創辦人傅希秋表示，兩周前盧的家屬曾聯絡他，盼協助盧思位逃離中國。

傅希秋指出，盧思位持有美國與寮國的有效簽證，傅希秋傳給美聯社盧的護照影本，以證明所言不假。

張春曉和傅希秋說，盧思位被當局監控，但並未被調查或因罪遭起訴，但如今人在寮國被捕，凸顯北京如何追捕海外異議人士，這是更廣泛鎮壓的手法之一，意圖使中國異議人士惶惶不安。

傅希秋表示：「這顯然是中國實施境外的長臂管轄，以掌控並逮捕那些海外的異議分子，令人不寒而慄。」

傅希秋表示，他已經聯繫美國駐寮國大使館，以說服寮國政府釋放盧思位。

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