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廣東情侶太激情 男「吻破」女耳膜送急診

TVBS新聞網／編輯陳妍如即時報導
醫生表示，女子的耳膜會被親破，可能是因為男方吮吸力度過大導致的。（取材自微博）
醫生表示，女子的耳膜會被親破，可能是因為男方吮吸力度過大導致的。（取材自微博）

中國廣東省一家醫院近日接到一位離奇的急診病例，一名女子和男友在恩愛時，男友忘情親吻她的耳朵，卻忽然聽到「啵」一聲，女子瞬間發覺左耳聽不到聲音了，急診後才發現，她的耳膜居然被男友親破了。

綜合中媒報導，當事女子來自廣東惠州，她表示在和男友激情時，男友親吻了她的耳朵，「他親我耳朵的時候用力吸了一下，當『啵』的一聲，然後我左耳就聽不見了，當時很無語。」當下她趕緊到醫院掛急診，結果發現自己的耳膜居然破掉了。

女子表示，自己的左耳一直「嗡嗡作響」，還伴隨有輕微痛感，醫生藉由耳內鏡檢查發現，女子左側耳膜有一個缺口，還有血跡殘留在耳膜上，診斷為外傷性的耳膜穿孔。

至於她的耳膜為什麼被親了一下就會破掉？惠州市第一人民醫院耳鼻喉頭頸外科副主任付佳表示，當外界大氣壓力驟然變化，如近距離的砲彈、炸彈、爆竹等巨大響聲，都容易將耳膜震破。甚至坐飛機、潛水、用力擤鼻涕時，都有可能使得中耳氣壓急劇變化，而引發穿孔的狀況。

醫生解釋，其實當事女子耳膜穿孔的原理也類似，應該是吮吸力度過大導致的。這種外傷造成的耳膜穿孔，只要保持耳道乾燥，一部分人是可以自行修復癒合的，但若一直沒好，就必須求助醫生。

傻眼！陸情侶恩愛親耳朵　男竟「吻破耳膜」害她突失聽力

TVBS新聞網

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