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習近平致信金正恩：70年前中朝用鮮血凝結偉大戰鬥友誼

記者黃國樑／即時報導
習近平致金正恩親署函。圖為2019年6月習近平訪北韓時，會見金正恩。（新華社）
習近平致金正恩親署函。圖為2019年6月習近平訪北韓時，會見金正恩。（新華社）

新華社報導，7月26日起，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠應邀率中國黨政代表團訪問北韓（朝鮮）。其間，北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩在平壤會見李鴻忠。李鴻忠轉交了中共總書記習近平致金正恩的親署函。

報導說，習近平在親署函中指出，70年前，中國人民志願軍同北韓人民和軍隊一道贏得「抗美援朝」偉大勝利，用鮮血凝結成偉大戰鬥友誼。無論國際風雲如何變化，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。

金正恩對習近平致親署函表達誠摯感謝，表示朝鮮黨和人民永遠銘記中國人民志願軍烈士的不朽功績。北韓願同中方鞏固傳統友誼，加強交往合作，推動朝中關係邁上更高水平，共同維護地區和平穩定和雙方共同利益。

李鴻忠表示，近年來，習近平總書記同金正恩總書記五次會晤，引領中朝關係進入新的歷史時期。中方願同北韓貫徹落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，加強溝通交往，推進務實合作，推動中朝關係健康穩定發展，為維護半島及地區和平穩定作出積極貢獻。

報導說，訪問期間，李鴻忠還會見了崔龍海等北韓領導人，出席韓戰停戰70周年紀念活動，參謁中朝友誼塔，赴檜倉祭掃中國人民志願軍烈士陵園。

北韓 習近平 金正恩

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