港法院拒絕作出對反送中歌曲《願榮光歸香港》的禁制令

香港高等法院拒絕發出對歌曲《願榮光歸香港》的禁制令。圖為參加香港書展的市民。（中通社）

香港 高等法院拒絕批出對歌曲《願榮光歸香港》的禁制令。《願榮光歸香港》是香港反送中 運動期間出現的歌曲，港府律政司入稟（遞狀）要求禁制，指其作出危害國家安全行為。但香港高等法院法官陳健強說，法庭在維護國家安全的同時，有責任保障人權，包括言論自由，法庭需要在社會上互相抗衡的利益之間取得適當平衡。

《願榮光歸香港》又名《我願榮光歸香港》，是2019年香港反送中運動期間，一群網友自發創作，在社會上廣為傳唱的抗爭歌曲。近年香港參加國際性體育賽事，在播放代表隊國歌時，多次播放此歌曲，引起爭議。於此港府律政司入稟香港高等法院，申請此歌的禁制令，禁止以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》。

香港高等法院7月28日頒布書面裁決，拒絕批出禁制令。高等法院法官陳健強頒佈書面裁決，指律政司申請要求法庭以特殊權力，批出針對所有身處香港人士的禁制令，但考慮到禁制令會對無辜的第三方造成影響，法庭必須深思熟慮。

判詞說，協助刑事法律的禁制令，必須是必要或具功用，考慮到禁制令列明的行為，屬穩健刑事司法制度下可予懲處的行為，經謹慎衡量後，並不信納禁制令會有真正功用，並信納執行禁制令會與相關刑事法律互有衝突，例如違反國安法的罪行須循公訴程序，在刑事法庭提出檢控。

法庭又認同，要顧及言論自由的權利，尤其禁制令可能產生寒蟬效應，令動機清白人士或會害怕違反禁制令的嚴重後果，因而選擇不參加涉及該歌曲的正當活動，因而決定拒絕批出禁制令。

早前港府律政司一方陳詞時稱，《願榮光歸香港》在《港區國安法 》實施後仍不斷流傳，歌曲或純音樂都可引起市民情緒，可被用作煽動分裂國家、侮辱國歌及煽惑他人參與暴力示威，禁制令旨在堵塞法律漏洞。

前支聯會副主席鄒幸彤反對禁令，她早前提出抗辯，但遭法庭拒絕而未能出庭。香港記者協會主席陳朗昇說，歡迎裁決也認同法院的說法，香港現行的刑事司法制度，已經涵蓋禁制令針對的行為，根本毋須再另頒禁制令處理。裁決反映法庭認同，如果批出禁制令會產生寒蟬效應，令無辜的人因害怕其嚴重後果而不參加相關的正當行為，包括新聞報道，而香港政府在行使權力時亦應小心。