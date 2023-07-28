歐洲領袖將缺席一帶一路峰會 以與中俄保持距離

經歷3年的鎖國後，中國國家主席習近平正計畫於今年10月舉辦第3屆「一帶一路國際合作高峰論壇」，並邀請多國元首與會，不過，北京的邀約並未得到歐洲的熱情回覆。路透

經歷3年的鎖國後，中國國家主席習近平 正計畫於今年10月舉辦第3屆「一帶一路 國際合作高峰論壇」，並邀請多國元首與會，不過，北京 的邀約並未得到歐洲的熱情回覆。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，多數歐洲國家領導人都不打算前往中國參加論壇，這反映歐洲大陸與中國的關係正在惡化。北京曾希望歐洲加入「一帶一路」網路，但歐洲領導人正逐步拉開與中國的距離，並與華府一樣，對加強對中經濟依賴抱持謹慎態度。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）自稱將會出席，這也導致更多歐洲領袖對峰會卻步。自俄烏戰爭爆發後，許多歐洲領袖因為北京對莫斯科的支持而對中國採取強硬立場。

5年前，多個發展中國家加入中國的這項倡議，北京也透過一帶一路計畫資助興建的歐洲港口和鐵路運送貨物，進軍與華府關係更緊密的富裕經濟體，包括義大利、希臘和捷克等。

現在，隨著歐洲設法降低中國在該區域的經濟影響力，許多國家正逐漸與這項倡議劃清界限。

多名高階政府官員透露，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）目前皆無計畫參加今年的一帶一路高峰論壇。儘管義大利是七大工業國集團（G7）中唯一簽署一帶一路倡議的國家，但據一名官員透露，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也不會出席。

瑞士外交部發言人表示，該國仍在考慮是否參加今年的峰會。在過去的2屆論壇中，瑞士總統皆有親自出席。

2018年加入一帶一路倡議的希臘已告訴北京，總理不會出席。在2015年簽署該倡議的捷克，政府發言人表示，今年預計不會派出總統或高階官員與會。上述國家承諾與北京合作後，習近平還曾親自前往當地，進行為期3天的國是訪問。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今年3月表示，中國共產黨的明確目標就是「改變國際秩序，並以中國為中心」，而北京對一帶一路的追求堪稱眾多跡象之一。

不過，一帶一路的實際支出並未達到初期預期，且北京的雄心因COVID-19疫情、借貸成本上升和俄羅斯在烏克蘭的戰爭而受挫。今年的高峰論壇將考驗習近平這項標誌性經濟外交平台的吸引力，中國外交官也勢必會努力邀請更多嘉賓，以展示中國的全球影響力。

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）中國事務資深顧問巴爾金（Noah Barkin）表示，「過去幾年，歐洲國家多以開放態度看待一帶一路倡議」，現在人們的看法已發生轉變，該倡議如今在很大程度上被視為「中國在海外散播影響力的工具」。

迄今為止，歐洲的冷淡反應顯示現今的全球局勢對習近平的外交野心更具挑戰性。儘管部分歐洲國家曾考慮加入一帶一路，現在他們已開始與這項倡議互相競爭。

10月下旬，歐洲各國政府將邀請來自非洲、拉丁美洲和亞洲（但不包括中國）的商界領袖、官員和國家元首，參加自己舉辦的論壇，以宣傳歐盟金額3330億美元的「全球門戶」（Global Gateway）基礎設施建設計畫。

外界咸認，低出席率將削弱北京塑造其全球影響力大國形象的努力。2019年的上屆高峰論壇共有來自38個國家的高階領導人參加，而2017年的首屆論壇有30名元首出席，當時美國前總統川普政府也派出了白宮顧問率領的中階代表團參加。

此外，外交爭端也導致部分歐洲國家不願與中國建立更緊密的貿易關係。2020年，北京當局為報復捷克國會議員訪問台灣，決定拿捷克鋼琴出口商開刀並取消訂單。雖然當時的捷克總統是一帶一路的堅定支持者，此事仍引發對中國的懷疑，此後捷克選出一位對中立場鷹派的新總統。

2021年，立陶宛允許台北以「台灣」為名在其首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處後，中國從立陶宛進口的商品銳減80%。歐盟此後在世界貿易組織（WTO）就此向中國發起挑戰，並加大力度減少對中國的貿易依賴。