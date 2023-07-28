中國喊出「認房不用認貸」 將鬆綁一線城市限貸

中國住建部昨天喊出進一步落實個人房貸「認房不用認貸」，被視為刺激低迷房市的超級利多。分析指出，此舉將鬆綁一線城市與部分核心二線城市的房貸限制，有力促進換房需求，活絡房市。

中國住建部主管的「中國建設報」27日深夜發布「住房城鄉建設部召開企業座談會 釋放積極信號」。

據發布，住建部部長倪虹近日召開企業座談會，提到：「進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率 、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款『認房不用認貸』等政策措施。」

綜合網易房產、e公司等陸媒報導，這是繼中共中央政治局會議24日提出「適應我國房地產 市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」之後，住建部對於政策調整的具體方向與內容的最新表態。

報導提到，這也是近一年房市政策調整以來，官方首提「認房不認貸」。

所謂「認房又認貸」是：如果名下有房，再買房就算第二套；特別是如果名下曾經有過貸款（全國範圍內），無論現在貸款是否還清，再進行買房都會認定為二套。

易居房地產研究院研究總監嚴躍進指出，此次最值得關注的就是「認房不用認貸」政策，對於一線城市影響是最大的。

中指研究院指出，目前，「認房又認貸」的城市主要集中在北京、上海、廣州、深圳、成都等一線與部分二線核心城市，嚴重限制需要換房改善的購房族群。換房需求同樣是合理的住房需求，政策應適時調整予以支持，優化「認房又認貸」政策，可以啟動核心城市置換鏈條，活躍市場交易。

以北京為例，按照當前「認房又認貸」政策，很多購房者在改善換房過程中，二套房首付比例最高達80%、房貸利率高達5.25%。但若是優化該政策，二套房首付比例最低將至35%、房貸利率可以降至4.75%。

嚴躍進表示，在住建部表態後，預計各地將會有具體的政策推出。尤其是大家普遍關注的「認房又認貸」政策，後續一線城市跟進執行的可能性會比較高。

知名財經作家吳曉波也表示，過往歷次市場起伏的經驗表明，中國房市的復甦，取決於改善型住房和一二線核心城市的行情復甦。

另外，在支持改善需求方面，住建部也明確提出「換房減免稅費」。

嚴躍進認為，降低交易稅費，如透過降低個人所得稅、契稅、增值稅、仲介費用等降低購房成本，也有利於修復置業預期。

對於住建部同時提到的「降首付比例和貸款利率」，平安證券房地產首席分析師楊侃指出，目前大部分非限購城市首套房最低首付比例已經按照20%執行，但對於核心一二線城市，首套房最低首付比例大多仍不低於30%。

他表示，這次住建部提出降低購買首套房首付比例，「超出市場預期」，有利降低購房者置業成本，若後續落地執行，將更加利好總價高、購房門檻高的核心城市。