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60歲樂玉成被免職 曾是秦剛前中國外長熱門人選

記者陳政錄／即時報導
前中國外交部副部長樂玉成，在去年6月14日被宣布接任中國國家廣播電視總局副局長，級別沒變，卻是由當紅變閒差。新華社
前中國外交部副部長樂玉成，在去年6月14日被宣布接任中國國家廣播電視總局副局長，級別沒變，卻是由當紅變閒差。新華社

中國人社部網站28日發布一批11人，國務院任免國家工作人員訊息，其中，曾在去年秦剛接任中國外交部長前，也被視為熱門人選的樂玉成，被免去中國國家廣播電視總局副局長職務，他現年60歲，是否為屆齡退休，或有其他因素或安排，受到關注。

公開資料顯示，樂玉成1963年6月生，江蘇省人，他早年曾在江蘇省旅遊學校學習，後在南京師範大學專攻俄羅斯語，1986年進入中國外交部任職，先後經歷歐亞司，中國駐俄羅斯聯邦大使館、政策研究司。

2011年起，樂玉成仕途開始往上，出任中國外交部部長助理，後任中國駐哈薩克大使、駐印度大使等職，2016年回中國屢新中共外辦副主任，2018到2022年任中國外交部副部長。

在2022年，樂玉成是中國外交部排名第一的副部長，為中共中央候補委員，被視為接掌中國外交部的有力競爭人選，但同年6月，他轉任中國國家廣電總局副局長、黨組成員，仍是副部級，也被認為已無緣接替外長，後來由秦剛上位。

此次樂玉成被免去廣電總局職位，時間點在秦剛「消失」一個月，被免去外長職務，由中共中央外辦主任王毅回鍋之後，也引發關注，但中國官方尚未公布對樂玉成的下一步安排。

據中國人社部的任免名單，共有任命段毅君為中國國家民族事務委員會副主任；任命趙昌華為司法部副部長；任命柳軍為中國國家市場監督管理總局副局長；任命楊國瑞為中國國家廣播電視總局副局長；任命王崧為中國國家互聯網信息辦公室副主任；任命王昌林為中國社會科學院副院長；任命陳昌盛為國務院發展研究中心副主任；任命劉烈宏為中國國家數據局局長。

以及，免去樂玉成的中國國家廣播電視總局副局長職務；免去高培勇的中國社會科學院副院長職務；免去呂爾學的中國民用航空局副局長職務。

秦剛 中共 國務院

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