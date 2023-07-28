拒邀李家超赴APEC 毛寧：美錯上加錯 立即糾正錯誤

中國外交部發言人毛寧。（歐新社）

美國《華盛頓郵報》引述不具名官員透露，因制裁原因，美方將不邀請香港 特區行政長官李家超出席今年年底在美舉行的亞太經合組織(APEC )領導人非正式會議，中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上被問到中方的評論時說，美國對李家超實施非法無理制裁，本就是霸凌 行徑，拒邀李家超參加APEC會議，是錯上加錯，中方堅決反對。

毛寧說，「眾所周知，APEC東道國負有讓所有成員代表順利參會的責任和義務。」美方對包括李家超行政長官在內的中方人員實施非法無理制裁，本就是嚴重違反國際關係基本準則的霸凌行徑。美方以此為由拒絕邀請香港特區行政長官赴美參加APEC會議，是錯上加錯，悍然違反APEC規則，嚴重違背美方辦會承諾。

她表示，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

毛寧表示，我們要求美方立即糾正錯誤做法，解除對李家超行政長官等特區官員的制裁，履行APEC東道主應有責任，按慣例邀請李家超行政長官與會，確保包括中國香港在內的APEC所有成員代表順利參會，停止破壞APEC團結合作。中方將堅定維護中國香港參加APEC的正當合法權利。