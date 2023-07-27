齊齊哈爾坍塌事故引同情 上海同名馬路警力增

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學23日發生體育館坍塌事故，11名師生罹難，各地悼念花束24日湧入，在校門口形成一片花海。上海市齊齊哈爾路上隨後幾天警力變多，網傳是預防藉悼念演變為群眾事件。(中央社)

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學日前發生坍塌事故，共11名師生罹難，各地悼念花束湧向校門口形成一片花海。這幾天，上海市齊齊哈爾路上警力增多，網傳是預防藉悼念演變為群眾事件。

上海的齊齊哈爾路位在楊浦區，並非大馬路，全長僅約1.7公里。昨天開始，網傳齊齊哈爾路的鮮花店都關了，是「未雨綢繆」。不過，就記者今天所見，路上的兩家花店中，一家正常經營，另一家關店，但有鄰居表示這家店本來就不定時經營。

在不到2公里的馬路上，有3個路口都出現警車，其他至少5、6個路口則有一名交警站崗。附近居民說，這兩天警力明顯增加，甚至還有特警，他詢問是不是有什麼重要人物要來。

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學23日下午近3時發生體育館屋頂坍塌事故，當時學校女排隊2名教練和17名隊員正在體育館內集訓，其中4人自行脫險，其餘15人被困。到24日上午10時，15人全數尋獲，其中5人當場已無生命跡象，6人經搶救無效死亡，4人無生命危險。

24日，一名罹難者家長在醫院表達不滿的影片開始在網上流傳。他質問孩子送醫後長達4到6個小時的時間裡，沒有人跟家屬溝通、安撫，到醫院的警察則是來維穩，在場的教育局 等政府人員，似乎都在等著跟政府匯報。

這名父親表現得很克制，但影片傳遞出政府人員「冷血」且太過官僚，引起許多網友同情和不滿。與此同時，根據網友發布的影片，齊齊哈爾市第34中學校門口上出現越來越多市民自發送來的鮮花卡片，甚至有遠從北京 等外地居民訂花。

在輿論壓力下，齊齊哈爾市官方24日晚召開記者會，中共 齊齊哈爾市委書記、市長沈宏宇說，這是齊齊哈爾近年來最為嚴重的安全事故，「我們深感痛心、深感自責」，他代表市委、市政府向遇難者表示沉重哀悼，向遇難者家屬、受傷人員及親屬和社會各界表示深深的歉意。

關於事故原因初步研判，毗鄰體育館的教學綜合樓正在施工，但工程單位在體育館屋頂違規堆放珍珠岩，又因降雨導致珍珠岩浸水重量增加，使屋頂難以負荷而坍塌。會上通報，公安機關已對教學綜合樓施工單位相關責任人立案偵查，依法採取刑事強制措施；黑龍江省政府已經成立聯合調查組，將對該起事故進行全面深入調查。