北約敦促提高核透明度 中國國防部：險惡用心昭然若揭

中國國防部發言人譚克非。（取自澎湃新聞）

近期，北約 舉行維爾紐斯峰會在其公報中聲稱，中國正在迅速擴大核武庫並使其多樣化，並敦促其提高核透明度。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）日前並透露，北約對中方大幅提升軍力、擴充核力量表示關切。對此，中國國防部 表示，北約炒作中國核威脅，險惡用心昭然若揭。

據澎湃新聞報導，中國國防部發言人譚克非27日在例行記者會上回應，北約作為擁有世界上最大核武庫、奉行首先使用核武器政策的軍事集團，一再渲染炒作所謂「中國核威脅」，充斥着混淆是非、惡意詆毀的言論，其險惡用心昭然若揭。

譚克非強調，據早前報導稱，目前北約已在歐洲有關國家部署百多枚核武器，嚴重加劇了全球核擴散、核衝突風險。其中，他提到，美國還投入巨資升級三位一體核力量，近期又放縱日本強推核汙染水排海計劃，「一再證明美國和北約才是國際和平與安全領域的最大風險源和不穩定因素」。

譚克非重申，中國堅定奉行自衛防禦核戰略，恪守不首先使用核武器政策，始終將核力量維持在國家安全需要最低水準。他敦促北約，要摒棄過時的冷戰思維，以實際行動降低核武器在國家和集體安全政策中的作用，切實維護全球戰略穩定。

此前，據法廣消息指出，北約於11日發表一份措詞強硬的公報表示，中國以其「野心和脅迫政策」挑戰北約的利益、安全和價值觀，並對中國的大幅提升軍力、擴充核力量表示關切。

北約祕書長史托騰柏格當時還直言，中國拒絕譴責俄羅斯 ，並威脅台灣，還以前所未有的速度與規模促進核武現代化，「缺乏透明度」，「使盟國同意共同持續應對中國的脅迫性行為」。