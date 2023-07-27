秦剛被免職後 習近平首露面 抵四川考察調研

習近平26日抵四川考察調研。(取材自人民日報微博)

中國前外交部長秦剛 被免職震驚中外之際，中共 總書記習近平 25日及26日到四川考察，是秦剛被免職後首次露面；習將於27至28日出席成都世大運及與來訪外國領導人會面。

央視報導，習近平25日下午和26日下午在四川省廣元市、德陽市分別考察了翠雲廊古蜀道、三星堆博物館，了解當地推進歷史文化傳承、加強生態文明建設和歷史文化遺址發掘研究、文物保護修復等情況。

成都第31屆世界大學生夏季運動會將於28日晚上開幕。此前中國外交部公布，習近平將於27日至28日出席成都第31屆世界大學生夏季運動會開幕式，並與到訪中國出席開幕式並訪問的外國領導人舉行歡迎宴會和相關雙邊活動。

秦剛被指因為獲得習近平信任，過去才會官運特別亨通。2022年10月在中共20大當選中央委員，同年12月經13屆中國全國人大常委會第38次會議任命為外長；今年3月成為中國國務委員，晉身副國級，是當前中國官場最年輕的黨和國家領導人。