大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

中國去年底意外宣布解封後，許多旅遊業者開始問：「你們準備好了嗎」。但如今半年過去，這波預期中應該要有的人潮卻始終沒有出現，他們究竟是去了哪裡呢？答案是，他們多數都還留在國內。

CNBC報導，目前許多中國遊客都還留在中國國內的主因，不是因為他們希望這麼做，就是因為他們現在要出國還很困難，而且太花錢。

中國出境遊研究所創辦人暨執行長王立基（Wolfgang Georg Arlt）表示，缺乏平價班機和出國簽證的核發速度緩慢，已拖累中國的出境復甦。

據Skift Research日前發布的「2023旅遊狀況」報告，中國航空公司國內線班機的運能已完全恢復，但國際線運能卻仍不到疫情 前的一半水準，少了近500萬個機位。

不過，王立基表示，另一個原因是中國國內旅遊業，在聲譽上和品質上都已贏得本國民眾的心。

他說，以最近的端午 假期來說，在出遊次數上，中國國旅的盛況已恢復到2019年水準，但出國旅遊卻只有2019年水準的約三分之一。

雖然亞太地區國家原本被預料是中國解封最主要的受益者，但據路透統計，今年5月泰國、新加坡 、印尼和菲律賓的中國遊客人數仍比2019年同期減少至少60%。

中國遊客現在也可能不只想去這些地方。據研究情報公司Morning Consult所做的6月調查，中國遊客對到歐洲、中美洲和南極旅遊的興趣正在提升，計劃前往中東和北非（主要是埃及一帶）者更是增加最多；但中國遊客對以美國為首的國家興趣卻正在下降。

該公司資深分析師莫斯克維茨表示，導致這種現象的原因有兩大因素：航空運能和地緣政治。

他說：「雖然相對於疫前水準，飛往中東和北非的班機已大幅恢復，但飛往北美的班機卻恢復得最有限，尤其是往美國和加拿大的班機。」「中國與西方的關係惡化，使情勢雪上加霜。」

莫斯克維茨表示，俄烏戰爭已更加惡化這個問題，因為北美航空公司無法飛越俄國空域，導致中國與北美間的航班飛行時數更長且價格更貴。

他說：「由於中國航空公司並不受到相同的限制約束，這讓西方航空公司更加猶豫恢復這些較不具競爭力的航班。」