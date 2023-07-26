中國上半年餐飲企業註銷量逾47萬家 或迎來可怕閉店潮

中國餐飲業呈現冰火兩重天，有的品牌蓬勃發展，有的正迎來閉店潮。圖為北京世紀金源購物中心的一家餐廳。（新華社）

民眾消費保守連帶改變消費習慣，與民生相關的餐飲業也迎來「冰火二重天」。中國市調機構紅餐品牌研究院近日發布《中國餐飲發展報告2023》，報告引用企查查數據顯示，2023年上半年餐飲相關企業吊銷、註銷量達到了47.19萬家，僅比2022年全年餐飲相關企業吊銷、註銷量少了13.9%。這代表中國餐飲業正迎來可怕的「閉店潮」，7月後的復甦之路恐更難行。

報告指出餐飲業冷暖溫差大，一方面是火熱的展店，2023年上半年瑞幸咖啡 成為中國首個萬店連鎖咖飲品牌；新中式漢堡品牌塔斯汀一路狂飆，成為中國西式快餐品牌門店規模榜前三名；茶百道拿到上半年新茶飲賽道的最大額融資 ，並向萬店規模看齊；茶飲品牌霸王茶姬在上半年拓店逾700家，成為眾所矚目的黑馬。

但也有餐飲品牌正面臨閉店危機的寒冬。今年上半年，賢合莊滷味火鍋在一線城市僅深圳兩家門市在營業；昔日咖飲巨頭太平洋咖啡集中關閉廣州多家門市，陷入閉店危機；「烘焙第一股」克莉絲汀總部拖欠貨款人民幣5,700萬，總部大樓人去樓空；新中式烘焙品牌「虎頭局·渣打餅行」資金鏈斷裂，全面停業停產；一代甜品「天王」許留山深圳門市全部關閉，在陸門市所剩無幾。

而報告也提出五個重點領域進行行業觀察與探討：一是茶飲進入「質優價低」階段，為了在茶飲賽道中突圍，廠商打起供應鏈 ，比如蜜雪冰城積極擴展，希望在產銷佔據主導地位；咖啡飲品則持續在供應鏈、口味與配餐上持續強化本土化的標籤；燒烤品牌則是要解決食材供應標準化問題；烘培業則邁向中年危機，未來需要抓住健康風潮，研發新品；預制菜在政策扶持下進入發展的深水區，未來致勝關鍵需在渠道拓展、冷鏈物流體系等努力。