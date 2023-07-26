中國10大最賺錢公司 僅有一家民企入榜

中國10大最賺錢的公司，民營企業只有網路巨頭騰訊集團入榜。（中通社）

財富雜誌（Fortune）昨天發布「中國500強」排行榜顯示，中國10大最賺錢的公司，民營企業只有網路巨頭騰訊集團入榜；中國10大營收公司，也只有中國平安保險 一家民企入榜。

中國經濟低迷，官方推出多舉措欲提振民營企業信心之際，財星中文網25日發布2023年「中國500強」排行榜。

榜單顯示，在獲利能力方面，中國最賺錢的10家上榜公司，中國4大國有銀行：中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行依然占據前4名；民企只有騰訊控股入榜排名第6，且其淨利潤 比去年下降了19%。

財星指出，這10家最賺錢的中國公司，去年的總利潤達3087億美元，約占上榜公司利潤總和的43%。

據發布，在總營收方面，國家電網有限公司以5300億美元位居榜首，中國石油 和中國石化分列第2和第3，排名第4的是中國建築集團；中國平安保險股份有限公司是唯一入榜的民營企業，排名第9。

據發布，今年的「中國500強」當中，有68家上市公司未能實現盈利，比去年的49家顯著增加，虧損總額也相對提升。

在前10大虧損公司當中，前3名都是因為疫情遭重創的航空公司，依序是中國國際航空、東方航空和南方航空。受到房市不振衝擊，融創中國等5家房地產企業也入榜。