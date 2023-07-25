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小米擬精簡產品組合奪回印度市場寶座

記者林茂仁／即時報導
小米擬精簡產品組合奪回印度市場寶座。（中通社）
小米擬精簡產品組合奪回印度市場寶座。（中通社）

小米公司計畫在印度專注於 5G 智慧手機並精簡產品組合，以重新奪回印度市場寶座，尤其是從三星電子等競爭對手搶回市占率。

彭博報導，小米多年來一直在印度智慧手機位居銷售冠軍，後因監管等問題丟失部分市場。

知名市調機構Canalys 最新發布印度智慧手機出貨量報告顯示，今年第2季，三星以出貨量660萬支，穩居印度市場冠軍，市占率達 18%；vivo 緊隨其後，出貨量達 640 萬支，市占率也是18%，小米則為540萬支位居第三名，市占率約15%。

據IT之家此前報導，小米印度總裁 Muralikrishnan B 上周表示，經過多年對線上電商的大力押注後，小米將專注於提高印度零售店等線下管道的銷售額，以尋求重振智慧手機銷售。Muralikrishnan B 稱，小米線下市場地位大大低於線上，但其他競爭對手線上下發展得相當好並且擁有更大的市場。

Counterpoint Research 的資料顯示，小米今年在印度的銷量只有 34% 來自零售店，其餘則來自長期以來一直是其主要銷售來源的線上網站。相比之下，三星 57% 的銷量來自實體商店。

Canalys印度分析師 Sanyam Chaurasia 表示，由於印度消費者強烈偏好實體購物，實體消費需求在城鄉地區都有大幅增長。

印度 小米 三星

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