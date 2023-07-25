王毅出席金磚會議 強調「全球南方」團結自強

王毅正在南非出席第十三次金磚國家安全事務高級代表會議。（歐新社）

在被王毅 任命為中國外交部長，秦剛遭免去外長職務後，中國外交部晚間發布，王毅25日在南非約翰尼斯堡，出席第十三次金磚國家安全事務高級代表會議，他在會上強調「全球南方」，表示「全球南方」國家面臨抵制外部干預滲透、維護政治安全和政權安全的重要使命，要不斷深化南南合作，引領團結自強。

在中國外交部今晚發布訊息中，王毅的職務仍是「中共中央政治局委員、中央外辦主任」。

據中國外交部，王毅表示，經過十幾年發展，金磚國家已成為新興市場 國家和發展中國家聯合自強的重要平台。他說，應對當前全球安全挑戰、破解安全困境，要堅持以相互尊重為前提，恪守聯合國 憲章宗旨和原則，尊重彼此合理安全關切，尊重各國選擇政治制度和發展道路的權利。

王毅說，要堅持以多邊主義為遵循，維護以聯合國為核心的多邊體系，抵制單邊主義和霸權行徑，反對以封閉排他「小圈子」破壞多邊合作「大家庭」。要堅持以公平正義為要旨，遵循國際法和公認的國際關係準則，以對話解爭端、以協商化分歧，反對「脫鉤斷鍊」和「雙重標準」。要堅持以團結合作為路徑，將本國安全寓於共同安全之中，以合作共贏精神，攜手應對各類安全挑戰，反對零和博弈和冷戰思維。

王毅多次強調「全球南方」。他說，「全球南方」是新興市場國家和發展中國家的集合體，「體現了我們在國際舞台上的群體性崛起」。

王毅表示，「全球南方」國家面臨抵制外部干預滲透、維護政治安全和政權安全的重要使命，要保持戰略定力與自信，堅定不移走好自己的路，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，以實際行動回擊一切挑撥金磚團結、抹黑金磚合作的雜音。要不斷深化南南合作，引領「全球南方」團結自強，共同維護國家安全穩定，推動建設平等有序的多極世界。

王毅說，中方願和金磚夥伴一道，支持彼此維護本國安全穩定的努力，在應對國際安全挑戰方面展開更多務實合作。

據中國外交部，與會期間，王毅還出席了金磚國家安全事務高級代表之友會議，並分別會見南非總統府部長恩特沙韋尼、巴西總統首席特別顧問阿莫林、俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯捨夫、印度國家安全顧問多瓦爾和伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安。