人行新行長潘功勝是人民幣操盤手 曾助工行及農行上市

新任人行行長潘功勝。（取自澎拜新聞）

現年60歲的潘功勝25日確定接掌中國人民銀行行長，此前他擔任人行副行長已長達11年之久，是人民幣匯率 的重要操盤手，在此之前，他最大的功勞是曾協助工商銀行改制以及農業銀行股票上市，銀行領域經驗豐富。

澎湃新聞報導，1963年出生的潘功勝，是中國人民大學經濟學博士，研究員、劍橋大學博士後學者及哈佛大學高級研究員，在2012年調任人行副行長前，有著豐富的商業銀行管理經驗，經歷過中國工商銀行和中國農業銀行兩家國有商業銀行的重組 、改制和上市。

潘功勝的金融機構履歷從中國工商銀行開始。在1993年8月起的近15年時間裡，他曾任中國工商銀行人力資源部副總經理，計畫財務部副總經理，深圳市分行副行長，計畫財務部總經理、股份制改革辦公室主任，董事會秘書（意指公司發言人）。

2008年4月，潘功勝調任中國農業銀行副行長，2010年農行成功登陸資本市場，分管財務重組、股份制改造、農行IPO等事項具體運作的潘功勝，被視為是農行成功IPO的關鍵性人物。

由於在兩大國有銀行表現良好，2012年6月，潘功勝被提拔擔任人行副行長，隨後在2016年1月，進一步接棒易綱兼任國家外匯管理局局長，操盤人民幣匯率。

在擔任人行副行長的11年間，潘功勝配合人行行長執行人民幣匯率形成機制改革，人民幣加入SDR貨幣 籃子，改革貸款市場報價利率（LPR）形成機制在內的一系列重要金融改革， 並在 「8•11」匯改、整改互聯網平台金融業務、整治房地產金融風險的關鍵時點，向市場傳遞人行的態度並解釋政策。

對於大陸的貨幣政策，在歐美各國降息的背景下，潘功勝多次強調，中國實施的是常態化貨幣政策，不搞「大水漫灌」，在今年6月的陸家嘴論壇上，潘功勝表示，近年來，中國的金融週期相對穩健，背後的原因是中國長期堅持穩健的貨幣政策。中國貨幣政策堅持以我為主，堅持跨週期和內外平衡的導向，不跟隨美國「大放大收」，不搞競爭性的零利率或量化寬鬆政策。

對於眼下的人民幣匯率波動，潘功勝表示，大陸外匯市場運行總體平穩，匯率預期和跨境資金流動保持相對穩定。向前看，中國經濟運行總體保持穩中上行的態勢。總體看，中國外匯市場有望保持較為平穩的運行狀態。