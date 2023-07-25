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小孩太皮…中國社會掀起「厭童風」 官媒緩頰

中央社／上海25日電
中國網路上抱怨「熊孩子」調皮搗蛋事件頻傳，引發「厭童症」討論。圖為一名孩子20日與成都世界大學運動會吉祥物合影，非新聞當事人。（新華社）
中國網路上抱怨「熊孩子」調皮搗蛋事件頻傳，引發「厭童症」討論。圖為一名孩子20日與成都世界大學運動會吉祥物合影，非新聞當事人。（新華社）

近期，中國媒體對「厭童症」的討論增加，民眾對公眾場合調皮惹事的孩童及其家長不滿，這類投訴經常可以獲得流量。官方媒體近來則力圖為此緩頰降溫。

今年5月初，一名女子搭長高鐵時被後座孩童多次踢椅背，在嘗試制止的過程中與孩童家長衝突，家長先打了這名女子耳光，女子再予以反擊。同車一名男子怒斥小孩家長，結果乘客們鼓掌支持。相關影片和新聞登上微博熱搜，輿論一邊倒認為家長失職。但事後鐵路警察以「互相毆打對方」對雙方行政處罰，更引發爭議。

6月底，廣九列車上又發生因為鄰座小孩吵鬧，導致兩名成年乘客發生爭執，其中一人將杯中的熱水潑在地上，濺到了這名小孩的腳背。後來廣鐵集團發布通告證實此事，並稱該旅客拒絕道歉，已將爭執雙方移交派出所處理。

類似的爭端在進入暑假後似乎發生頻率越來越高。起因大多是高鐵上的小孩調皮影響到乘客，最後演變成兩個或多個成人之間的叫罵與肢體衝突。這些「熊孩子」所在之處，吹起了社會上一股「厭童風」。

中共浙江省委宣傳部微信公眾號「浙江宣傳」今天發文，指要合理看待「厭童」的情緒，並對症下藥。

文章說，一些人「厭童」，厭的不是所有的兒童，而是那些在公眾場合因為出格的言行舉止影響到其他人的「熊孩子」。也不能把「厭童」的人群僅限定在年輕人，任何年齡段的人都可能心生厭煩情緒。

文章還批評，受「流量為王」的驅使，一些媒體和平台為了博眼球、賺點擊，打著維護社會秩序、道德規範的旗號，刻意炒作「熊孩子」、「熊家長」等話題，甚至炮製假新聞，人為製造衝突對立。

當今中國出生率低，人口進入負成長，亟需鼓勵生育、有好孩童成長的環境。但中國輿論圍繞「厭童症」的話題，甚至與指責青年人不婚不育是「自私」的輿論掛鉤，加劇某些社會對立。

新週刊13日發出「『厭童症』這頂帽子，年輕人不認」一文就說，「將年輕人不婚不育的苦衷與『厭孩』掛鉤，只會增加敵意與憤怒，掩蓋問題的本質──在經過短短幾十年的高速發展之後，城市似乎難以兼顧不同人群的需求，因而出現了空間的相互擠占」。

中國青年報評論部日前發文說，一個對孩子更友好的社會，需要每個社會成員的支持與容忍，也有賴於確確實實的投入，例如設立「兒童車廂」、「母嬰車廂」的提議又再次興起，讓不同需求的社會群體能融洽相處。很多人的所謂「厭童症」，「厭的並非無辜的孩子，而是沒有充分實現兒童友好的社會環境」。

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