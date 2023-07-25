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疫後首次 中共人大副委員長李鴻忠將率團訪問北韓

記者黃雅慧／即時報導
應北韓邀請，中共全國人大常委會副委員長李鴻忠將於26日，率團訪問北韓並出席韓戰停戰70周年紀念活動。（路透）
應北韓邀請，中共全國人大常委會副委員長李鴻忠將於26日，率團訪問北韓並出席韓戰停戰70周年紀念活動。（路透）

中新社報導，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠應北韓勞動黨與政府邀請，將率中國黨政代表團於26日起訪問北韓並出席韓戰停戰70周年紀念活動。韓聯社指出，這也是北韓自2020年疫情封控邊境後，首次邀請來訪的外賓團體。

韓聯社報導指出，中國代表團將韓戰《停戰協定》簽署紀念日70周年紀念活動，並與北韓國務委員會委員長金正恩會面。

新冠疫情期間，北韓管控嚴格，不由平壤派員參與國際活動，而是由北韓駐外外交人員代為參加，與友邦國家的會議也堅持以線上形式進行，唯獨對中國破例。中國駐北韓大使王亞軍今年3月底赴北韓履新，這幾乎是境外人士2020年疫情爆發後，獲准進入北韓的唯一一例。

中國此次代表團訪問北韓，被視為北韓結束近三年半的對外孤立狀態，正式開展對外活動的訊號。

2018年代表北京當局赴北韓參與建政70周年閱兵式的，是時任中國全國人大常委會委員長栗戰書，這次帶團訪北韓的仁大副委員長李鴻忠級別較低。有觀點認為，在北韓近期頻頻以導彈挑釁的狀況下，中方可能考慮美韓等國際社會的觀點。

有分析認為，北韓可能通過與中國高層交流，宣布重啟對外活動、強調雙方友誼，並通過在閱兵式上展示戰略武器展示北京當局對北韓發展核飛彈的容忍；但也有觀察稱，上述動向會否意味北韓將全面開放國境仍待觀察，北韓目前可能仍僅止於與中俄等友邦展開高層交流。

北韓 疫情 北京

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