中國服飾商Shein公布在美遊說花費 遠超越Gap

中國折扣服飾網路零售商希音（Shein）首份在美國相關註冊文件顯示，第二季度花費60萬美元在美國會山莊進行遊說。（美聯社）

中國折扣服飾網路零售商 希音（Shein）首份在美國相關註冊文件顯示，第二季度花費60萬美元在美國會山莊進行遊說。

路透報導，追縱政治捐獻和遊說的非營利團體「回應政治研究中心」（Center for Responsive Politics, CRP）資深研究員奧布爾（Daniel Auble）表示，Shein的申報文件顯示，該公司計畫用於遊說美國國會議員的花費，屬中度規模的支出策略。

Shein於2012年在中國推出，總部位於新加坡 。Shein在中國使用勞工情形正受到美國國會議員的質疑。

今年5月，美國由兩黨組成的20名代表出面，敦促美國證券管理委員會（SEC）應暫停Shein可能進行的首次公開募股，直到Shein能證明未使用強迫勞動，或未違反「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。

Shein則否認使用強迫勞動，也否認準備今年在美國上市。

美國國會議員還質疑Shein違反個資隱私 ，並且利用美國的免稅措施，以低價直接售貨給消費者。

奧布爾表示，Shein在21日申報的60萬美元遊說花費，並不在「最大規模遊說支出」之列。

相較之下，根據已公布的遊說訊息顯示，美國零售商沃爾瑪（Walmart）第二季度花費162萬美元，服飾品牌蓋璞公司（Gap Inc.）則支出14萬美元。