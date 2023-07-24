中國乳業遇「寒冬」牧場虧損逾60%被迫殺牛止損

中國乳業遇寒冬，生乳售價下跌，飼養成本又高漲，導致不少酪農被迫殺牛止損。（每日經濟新聞）

中國乳製品消費疲軟，加上近兩年生奶行業加速擴產，以及飼養成本高漲，中國乳業步入「寒冬」，養殖虧損面超過60%，中小牧場再次面臨「殺牛」退出的困境。中國奶業協會名譽會長高鴻賓在「中國奶業發展戰略高層論壇」表示，當前中國奶業正面臨2008年以來最難的時刻。

「我牧場的收奶價格跌到（人民幣）3.6元/公斤了，已經低於成本價了。」上海第一財經引述河北一家大型牧場負責人徐剛表示，近期飼料價格重新開始上漲，乳價還在走低，他對後續市場前景感到擔心。目前牧場已開始「殺牛」，加快淘汰低產牛，並減少非必要支出，以「努力先活下來」。

中國生乳的供需平衡在2022年末到2023年上半年被打破，今年5月，多地已出現中小酪農殺牛退出的情況。

高鴻賓表示，目前加工企業或是畜牧企業都面臨嚴重困難，這是2008年三聚氰胺事件後，行業最困難的一年。疫情 三年，受到消費者需求推動，中國乳業消費增速遠超過去10年，但目前行業面臨消費疲軟、奶價下跌、成本上升，給企業造成巨大困難和壓力。

中國農業農村部近期公布的奶價顯示，內蒙古、河北等10個主產省份生乳平均價格為（人民幣）3.77元/公斤，比3月時又跌去0.2元，相比2021年8月時4.36元/公斤的前期高點相差甚遠。