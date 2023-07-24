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中國7月房市交易數據不尋常？調查：恐難走出Ｌ型復甦

記者黃雅慧／即時報導
上海易居房地產研究院24日發布報告指出，依據中國7月房市成交來推測，有進一步下行風險。圖為福建省漳州市的一處在建樓盤。（中新社資料照）
上海易居房地產研究院24日發布報告指出，依據中國7月房市成交來推測，有進一步下行風險。圖為福建省漳州市的一處在建樓盤。（中新社資料照）

上海易居房地產研究院24日發布報告顯示，依據7月前三周房市成交數據類推，7月中國全國重點50城新房成交面積預計月減33%，年減37%。報告指出，7月數據處於罕見低位，並示警稱，從今年7月交易數據來看，表現疲軟，且呈現出進一步下行的風險。對此類市場的「過冷」、「易冷」等問題需要認真對待，並呼籲官方要推出更重磅的購房政策。

報告顯示，7月全國50城中，有42個城市交易行情有月增率下降態勢，即8成城市交易量不如6月，這說明市場降溫具有普遍性，很多城市都遇到了樓市交易持續疲軟的問題。

報告提及，今年7月新房交易量較去年同期縮水4成。在連續20個月年增率下降情況下，今年2-5月該指標保持年增率正增長態勢，但增速總體放緩。6月該指標出現今年首次由「正轉負」現象，而7月降幅進一步擴大。報告認為，交易數據由正轉負、負值擴大的現象需要高度警惕。

報告認為，過去兩年房地產交易市場呈現了L型走勢，今年第1季正努力走出L型，但第2季明顯拖累該曲線。7月頹廢態勢繼續拖累該指標。該曲線目前已經有「由正轉負」的風險了。

從7月的房市成交數據，報告提出三大隱憂：一是7月數據進一步說明，目前的降溫並非季節性調整，而是樓市深層次矛盾的集中體現；二是如果不解決購買力偏弱、換房需求遇阻、市場信心不足，會進一步限制新房交易行情；三是該問題對各城市去庫存造成挑戰，同時也對各房企資金狀況產生負面影響，進而影響債務問題的處置。

而外界期待中共中央政治局會議會給房市政策提出新的指引，中共中央政治局24日會議指出，要適應中國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

此前，高盛集團在6月發布報告指出，預估中國房地產市場將在未來數年呈現L型復甦，可能拖累經濟。

房地產 中共 高盛

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