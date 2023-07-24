甘肅山丹大佛寺遭祝融 大雄寶殿全毀僅剩泥塑坐佛

此為山丹大佛寺大雄寶殿原貌。（取自《澎湃新聞》）

據央視新聞報導，位於甘肅 省張掖市山丹縣的中國國家4A級旅遊景區——山丹大佛寺24日凌晨發生火災。據現場人員表示，10時左右，明火已基本撲滅。但從相片來看，原本巍峨的大雄寶殿已遭焚毀，寺內泥塑坐佛的金身彩繪也因大火而不復見。

上海《澎湃新聞》指出，大佛寺位於甘肅省張掖市山丹縣城西5公里處瞭高山腳下，始建於北魏（約公元425年），距今已有1,500多年歷史。

大佛寺舊名「土佛寺」，得名於明英宗朱祁鎮曾親手為該寺題寫匾額「土佛」。明正統五年，高僧智瑩住持該寺，開展佛事活動，因寺宇樸陋，請求山丹衛守備都指揮楊斌，倡導募集，儲材陶瓷，予以重修，鑿山塑土佛13丈。

明萬歷九年（1581年），甘肅巡撫候東萊巡視山丹時，又捐資修繕。萬曆廿一年至廿八年，甘肅總兵、右軍都督同知王允中將軍捐巨資重修，規模更加宏大，氣勢更為壯觀。

清代也曾數次修繕。同治年間，青海反清軍入境，戰事頻繁，該寺毀於戰亂，蕩然無存。

清光緒九年至十四年，安徽涇縣進士查之屏出任山丹知縣，地方人士倡導重修。1971年，大佛寺又毀於文革。自1992年開始，時任主持釋覺慧大師八方化緣，在香港 寶蓮禪寺聖一大師的支持及捐助下，共耗資人民幣1,700多萬元對山丹大佛寺進行重建，並於1998年正式開光。

大佛寺擁有中國最大的室內泥塑坐佛，與張掖臥佛、武威站佛並稱為河西三大佛，目前為中國國家4A級旅遊景點。

遭遇大火前，山丹大佛寺大雄寶殿，為全木質結構、琉璃瓦蓋頂的樓閣，高39公尺，平面呈長方形，面寬9間，進深7間，重樓七層，飛檐陡壁、金碧輝煌，雄宏壯觀。

其內泥塑坐像高35公尺。大佛全身金錙彩繪，面部及手、足、胸部皆為貼金，造型逼真，姿態優美，線條流暢，栩栩如生，有威嚴、慈祥、莊重之感，被譽為「天下第一佛」。