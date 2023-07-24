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遊客太多敦煌駱駝吃不消？景區官方：駱駝有上下班時間

特派記者廖士鋒／敦煌即時報導
敦煌近年來設立的駱駝紅綠燈，是極有特色的交通號誌。（記者廖士鋒／攝影）
敦煌近年來設立的駱駝紅綠燈，是極有特色的交通號誌。（記者廖士鋒／攝影）

中國甘肅敦煌的鳴沙山、月牙泉，一直是相當受旅客喜愛的景點，不少人到現場都會騎乘駱駝、體驗絲路風情，不過近期傳出因為遊客量暴增，導致駱駝疲憊、罷工，甚至還曾傳出「駱駝累死」的消息。對此，景區負責人員強調駱駝不會累死，且當地駱駝是有「上下班時間」的。

2023年兩岸記者聯合採訪活動最後一站來到鳴沙山，駱駝權益成為兩岸記者共同關切的一大議題。目前鳴沙山景區遊客暴增，比2019年成長30%以上，到了晚上8點多，整個景區還是人山人海，準備迎接日落者大有人在。

鳴沙山月牙泉旅遊發展公司副總經理王有霞向媒體指出，當地駱駝共有700多號、每一號有2頭駱駝，所以加起來有1,500頭左右的駱駝參與景區營運。而這些駱駝都是經過馴化、篩選才投入到景區。

她強調，駱駝每天有上下班時間，根據客流，早上高峰期約為7點到10點、11點，下午是5點到8點半，「人是陪著駱駝一起在山上走著的，我們人都沒有問題，大家想一想駱駝怎麼會被累死？」此外，她表示，中午駱駝能在涼棚的駱駝圈裡休息大概6個小時，補充充分的水分和養料。

王有霞還提到，大家關心駱駝體力的問題，景區做了一個管控，每天大概有1萬2,000人可以乘騎到駱駝，單次載客則為3.5公里，「而且在這個季節駝戶們都把牠們當寶貝一樣供著，應該不是問題」。

據了解，當地駱駝騎乘每位成人收費人民幣100元（約14美元），需耗時50分鐘左右，這樣的旅遊體驗項目，在河西走廊的嘉峪關等地也能見到。

敦煌不少農戶以飼養駱駝、提供景區遊覽服務為業，再加上修建民宿、沙漠露營地供遊客住宿，也是村民的一大收入來源。根據官方統計，鳴沙山所在的敦煌月牙泉鎮每戶年均收入為人民幣10萬元左右（約1.4萬美元）。

此前，中國網路曾盛傳有駱駝累死的影片，7月21日敦煌市文體廣電和旅遊局發文回應指出，影片中駱駝哀嚎並非勞累或受虐，是受鼻牽影響所致，「目前該駱駝一切正常，景區近年並沒有發生過駱駝累死的事件」。對於數日前「駱駝罷工」的消息，王有霞則澄清是「安全排查」。

本報記者23日現場觀察發現，到晚間9點半左右，已有部分駝隊收工聚攏，返回休息處，不過現場仍有數以百計的大量駱駝在鳴沙山景區載客，預計等這批旅客行程結束，至少要在晚間10點以後。

除了駱駝騎乘以外，敦煌鳴沙山月牙泉目前還有滑翔機、直升機遊覽服務，按照不同需求，收費為人民幣480元到9,999元（約67美元到1400美元）不等。

敦煌鳴沙山、月牙泉自漢唐以來就是旅遊勝地，以其「山泉共處，沙水共生」的奇景著稱。月牙泉形成原因係由於低窪的地形條件，得以使較高區域地下水位溢出地表，形成清澈的泉水；鳴沙山則是能發出獨特響聲，2008年曾測得83分貝的沙鳴。在月牙泉旁，則有1990年代修建的月泉閣等建築。

敦煌鳴沙山駱駝載客，每趟約走3.5公里，由1人牽著5頭駱駝行走。圖為7月23日晚...
敦煌鳴沙山駱駝載客，每趟約走3.5公里，由1人牽著5頭駱駝行走。圖為7月23日晚間9點半的鳴沙山駝隊載客情況。（記者廖士鋒／攝影）
鳴沙山月牙泉景區已到了旅遊爆發季節，每天接待遊客已達到3萬人次左右。（記者廖士鋒...
鳴沙山月牙泉景區已到了旅遊爆發季節，每天接待遊客已達到3萬人次左右。（記者廖士鋒／攝影）

罷工 甘肅 民宿

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