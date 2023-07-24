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胡錫進：黑龍江中學體育館災難報導強調官員到場 是來維穩嗎？

記者賴錦宏／即時報導
齊齊哈爾市第34中學體育館23日下午傳出屋頂坍塌事故，造成11人不幸罹難。（新華社）
齊齊哈爾市第34中學體育館23日下午傳出屋頂坍塌事故，造成11人不幸罹難。（新華社）

中國黨媒環球時報前總編輯胡錫進發文稱，黑龍江省齊齊哈爾市第34中學體育館坍塌造成11人死亡，死亡者中多人是學生，第一時間各地官媒報導缺乏傷亡人數，卻強調「官員現場指揮」，讓家長們產生那些人是來「維穩」的感覺。

文章稱，事故發生之初，信息有些混亂。雖然消防部門的通報有其局限性，對被救出的人員能否最終被救活應該是不了解的，但只強調救援了多少人，卻沒報導死亡多少、多少人受傷。這樣的官方通報傳向社會，變成了一個缺陷。

胡錫進認為，齊齊哈爾市最開始的通報中，缺乏多少人被困，和救出的人員中已有多少人無生命體徵這兩個關鍵信息，這兩者無論如何都不應完全空著，或者說應當得到政府部門最迅速的補充。

中國現在不少地方在通報事故時，「喜歡第一時間強調領導赴現場指揮、救援工作如何努力等信息，希望淡化人員損失數字，公眾已經形成這樣的強烈印象」，今後哪個地方的事故通報再這樣做，或者有這方面的嫌疑，只會適得其反。

官媒影片中在醫院急切等待消息的家長們需要第一時間得到安慰，趕到現場的官員應當積極行動，發揮這一作用，與家長們真正「共情」，急他們之所急，傷他們之所傷，而不是在現場待著，讓家長們產生那些人是來「維穩」的感覺。在家長們如此焦急、痛心的時候，每一個來到醫院的政府工作人員都應該提供一份溫暖。

齊齊哈爾市第34中學體育館23日下午傳出屋頂坍塌事故，截至24日上午10時，最後1名受困學生被搜救出時，已不幸死亡。這起事故共造成11人罹難，事故調查工作仍在進行中。

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