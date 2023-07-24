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中國軍事院校學生被美國拒收 但受到日本歡迎

記者賴錦宏／即時報導
中國國防七校學生，被美國拒收，但卻受到日本的歡迎。圖為中國航天大學學生參與模擬飛行。 （中新社）
中國國防七校學生，被美國拒收，但卻受到日本的歡迎。圖為中國航天大學學生參與模擬飛行。 （中新社）

美國已將中國軍事相關院校的學生拒之門外，但美國的盟友日本卻在給這些學生開綠燈。但日本政府聲稱，「不知道他們在學習什麼（內容）」。

華爾街日報報導，日本並不避諱其歡迎中國學生的意願。日本一些政府官員和學術界管理人士表示，很高興有學生在華盛頓方面收緊限制之後，把目光投向美國之外的一個選項，並指出知識交流和科學交流自由的重要性。

「從中國學生的角度來看，美國已不予考慮他們，拒絕了他們」，東京大學的執行副校長相原博昭（Hiroaki Aihara）說，「相比之下，他們在日本頗受歡迎。」

時任美國總統川普在2020年曾發布行政命令，禁止向與中國軍民融合戰略相關實體有關聯的中國公民發放美國研究生簽證。這項行政命令在拜登執政期間仍然有效，尤其影響到中國七所從事軍事研究大學（俗稱「國防七校」）就讀和畢業的學生。

官員們說，日本政府對這些中國大學的學生沒有實施限制，儘管根據日本的一些商貿規定，其中多所大學都被視為對日本構成國家安全風險。

日本經濟產業省的一位官員說，中國「國防七校」的畢業生可以來日本學習應用於導彈設計的工程專業。這些學生在日本居住滿六個月之前，需要獲得許可才能實際接觸與導彈相關的技術，之後他們一般就有權接觸這些技術了。

日本政府6月稱，截至2021年3月的一年，來自「國防七校」中六所的39名學生在日本學習，這是有數據可查的最近一年。但日本政府聲稱，「不知道他們在學習什麼（內容）」。

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