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中國新騙術 投資失利進35人「退錢群」 34人是詐騙同夥

記者賴錦宏／即時報導
江蘇李女士被騙進「退錢群」，沒想到35人的群裡，其餘34人全是騙子。（取材自微博）
江蘇李女士被騙進「退錢群」，沒想到35人的群裡，其餘34人全是騙子。（取材自微博）

中國網路詐騙又出新招。因曾在線上金融平台投資失敗，一看到微信有「某平台退錢群」要求加入，沒想到該群35人中，竟有34人都是「托」，都只為了專門詐騙自己而設。

據荔枝新聞報導，近日，江蘇張家港的李女士收到「國家金融監督管理總局」寄來的一份「紅頭文件」，顯示視為某平台的部分投資人辦理清退事宜。因李女士在該平台投資過，後來平台「爆雷」，錢全部「打了水漂」。

李女士對此一直耿耿於懷，如今見到「清退通知」，立即掃描了文件上二維碼加入了「清退」群。進群後，對方先讓其繳納總投資款的20%作為稅費，在其轉完人民幣5905元的「稅金」後，又以繳納「對沖金」為由，讓其繼續轉帳人民幣7萬餘元。

為盡快回款，李女士先是轉帳人民幣3.5萬元，正當要再次轉帳時，接到預警提示的警察找到了李女士，向其揭穿這是詐騙團伙的騙局。

原來該群裡35個人中34個都是「托」，只為騙李女士一人。

另據金融圈公眾號，此前有不少中國網友舉報過，自己待過的股票QQ群、微信群、好友圈、千人群裡面，除了自己之外，都是騙子的馬甲和小號。報導稱，在未確認前和你發私聊、私信，要求加朋友圈、好友圈、QQ群的，幾乎都是騙子，包括回覆評論和留言的，都不能排除。

投資 詐騙 微信

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