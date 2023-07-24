中國副外長馬朝旭見安理會事務研討班代表 秦剛仍神隱
中國外交部副部長馬朝旭21日會見赴北京參加中國外交部舉辦的安理會事務研討班的代表，這是中國外長秦剛神隱近一個月後，馬朝旭再次代表外交部主持官方外交活動。
據中國外交部網站，蓋亞那、獅子山、阿爾及利亞、斯洛維尼亞和韓國五個新當選安理會非常任理事國外交官及聯合國秘書處官員，出席該安理會事務研討班。
馬朝旭在研討班上說，當前世界百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期。安理會成員應該帶頭恪守聯合國憲章宗旨和原則，主持正義，團結合作，聚焦主責主業，推動政治解決熱點問題，以實際行動回應國際社會期待，使安理會為維護國際和平與安全發揮更大作用。
馬朝旭也說，今年是中國國家主席習近平提出構建人類命運共同體十周年。中方願同各方一道，落實習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。
上周四（20日），馬朝旭也在北京出席金磚國家外長線上特別會議。馬朝旭說，金磚國家領導人第15次會晤即將在南非拉開帷幕，中方期待同金磚夥伴一道，圍繞各項重要議題深入討論，打造豐碩成果，把金磚合作推向新高度，實現金磚高質量發展。
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