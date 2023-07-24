中國副外長馬朝旭見安理會事務研討班代表 秦剛仍神隱

中國副外長馬朝旭。（取材自中新網）

中國外交部副部長馬朝旭21日會見赴北京 參加中國外交部舉辦的安理會事務研討班的代表，這是中國外長秦剛神隱近一個月後，馬朝旭再次代表外交部主持官方外交活動。

據中國外交部網站，蓋亞那、獅子山、阿爾及利亞、斯洛維尼亞和韓國五個新當選安理會非常任理事國外交官及聯合國 秘書處官員，出席該安理會事務研討班。

馬朝旭在研討班上說，當前世界百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期。安理會成員應該帶頭恪守聯合國憲章宗旨和原則，主持正義，團結合作，聚焦主責主業，推動政治解決熱點問題，以實際行動回應國際社會期待，使安理會為維護國際和平與安全發揮更大作用。

馬朝旭也說，今年是中國國家主席習近平 提出構建人類命運共同體十周年。中方願同各方一道，落實習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

上周四（20日），馬朝旭也在北京出席金磚國家外長線上特別會議。馬朝旭說，金磚國家領導人第15次會晤即將在南非拉開帷幕，中方期待同金磚夥伴一道，圍繞各項重要議題深入討論，打造豐碩成果，把金磚合作推向新高度，實現金磚高質量發展。