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中國以國安為由打壓 美商在華諮詢業務大減、員工被迫放假

中央社／台北24日電
英國金融時報報導，隨中國展開國家安全突擊搜查，美國大型諮詢公司在中國業務趨於枯竭。(美聯社)
英國金融時報報導，隨中國展開國家安全突擊搜查，美國大型諮詢公司在中國業務趨於枯竭。(美聯社)

英國金融時報報導，隨中國展開國家安全突擊搜查，美國大型諮詢公司在中國業務趨於枯竭，員工被迫自願休假、新員工入職更推遲至2025年，有人直指「就像是在一艘正在下沉的船上」。

金融時報（Financial Times）今天報導，在美中之間地緣政治緊張加劇以及北京間諜活動提高警惕之際，中國今年4月公布的「反間諜法」將適用範圍從國家秘密和情報擴大到任何關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品。

今年以來，美思明智（Mintz Group）、貝恩（Bain & Company）、凱盛融英（Capvision）等美國企業的中國辦公室陸續遭到中國調查，半導體大廠美光（Micron）的產品更遭到封殺，一連串事件皆加劇了外國企業感受到的不確定性。

其中貝恩的業務下降最為明顯，這家諮詢公司最近將新員工的入職日期推遲至2025年。據2名知情人士透露，先前公司向中國員工提供6個月的自願休假，這些員工在休假的同時仍將拿到部分工資。

而麥肯錫（McKinsey）大約一半的員工沒有客戶付費的項目可以展開；一位初級諮詢顧問說，在麥肯錫中國公司工作，感覺「就像是在一艘正在下沉的船上」。

另據6名知情人士透露，波士頓顧問集團（BCG）的中國團隊最近召開戰略會議，討論如何重振低迷的業務。

中國國家安全部門4月時突擊搜查貝恩公司中國總部，沒收了一些設備，並就一個之前的諮詢項目對員工進行問訊。了解調查情況的4名人士表示，中國警方正在調查透過凱盛融英聘請的一名外部專家傳遞給貝恩的敏感訊息。

貝恩中國團隊此前聘請這位在國企工作的專家，其參與的項目旨在評估某個市場的潛在規模。3名人士稱，那是為一家韓國公司進行的一個半導體相關項目。

中國大動作搜索後，一些中國客戶現在不願意使用貝恩。根據招標資料，有國資背景的乳製品公司蒙牛曾在5月聘請這家諮詢集團調查全球競爭對手，並制定一份牛奶品牌運作計畫。但負責該合約的一名員工表示，該項目最近已被取消。

一名美商高管轉述，有客戶表示，「我們不能再與美國諮詢公司合作」，一些中國國有集團已開始詢問透過第三方聘用的可能性。

不過，在評論有關貝恩和麥肯錫正在考慮完全退出中國的傳言時，貝恩表示其沒有退出計畫。麥肯錫表示它致力於中國市場。

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