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連六次發射成功 中國穀神星一號火箭再運載2衛星升空

記者陳宥菘／即時報導
中國「穀神星一號」遙六運載火箭22日下午搭載2衛星成功發射升空，該火箭連已連續六次發射成功。（取自新華社）
中國「穀神星一號」遙六運載火箭22日下午搭載2衛星成功發射升空，該火箭連已連續六次發射成功。（取自新華社）

中國「穀神星一號」遙六運載火箭22日下午1時7分，在酒泉衛星發射中心成功發射升空，將搭載的乾坤一號衛星、星時代－16衛星共兩顆商業衛星送入預定軌道，這次任務已是穀神星一號運載火箭連續六次發射成功。

綜合媒體報導，穀神星一號運載火箭是中國民營企業「星河動力航天」自主研製的四級輕型商業運載火箭，火箭直徑1.4公尺，全長約20公尺，起飛重量約33噸，500公里太陽同步軌道最大運力300公斤。截至目前已連續第六次成功發射，並已服務12家商業衛星客戶，將21顆商業衛星送入軌道。

這款火箭於2020年11月7日成功完成首次入軌發射，標誌著中國民營航天企業首次成功發射衛星入軌太陽同步軌道；並在2021年12月7日，遙二運載火箭成功實現一箭五星發射，星河動力成為中國首家連續成功發射入軌的民營企業。

而谷神星一號「遙六」運載火箭是「星河動力航天」第一批批產的10發量產火箭中的第3發，此次發射也標誌該公司正式啟動今年下半年高密度發射交付周期，下半年共計畫發射6-8次。

報導指出，此次發射的「乾坤一號」超低軌道試驗衛星，配置高光譜成像儀、可見光全彩色相機、圖像智能處理器等，用於驗證突破超低軌道飛行的關鍵技術，建設先進空天智能平台，填補中國超低軌道空間技術應用領域的空白。

另一顆「星時代-16（泰安號）」衛星則是高光譜遙感衛星，同時搭載了區塊鏈衛星，將執行全球首次可視化區塊鏈在軌存證及商業服務，啟動太空數字生命平台等系列空間計算內容應用。

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