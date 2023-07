湯姆克魯斯來也沒用 中國觀眾不再追捧好萊塢

湯姆克魯斯新作「不可能的任務:致命清算 第一章」在中國上映首周票房不如預期,還輸給兩部中國國產片。圖為湯姆克魯斯10日在紐約出席首映會。(美聯社)

中國疫情 解封後,好萊塢 電影今夏在當地票房卻未見起色。中國觀眾開始擁抱製作水準進步的國產電影、不再對西方商業大片趨之若鶩,對仰賴中國票房的好萊塢影業帶來新挑戰。

「華爾街日報」報導,60歲的方方(Fang Fang,音譯)是上海的一名退休人員,過去10年他對「007」、「玩命關頭」(Fast & Furious)系列等好萊塢電影及湯姆克魯斯(Tom Cruise)等巨星知之甚詳,如今卻覺得中國國產電影更勝一籌。

方方在上海一處電影院大廳說:「今日的好萊塢電影越來越扯淡,什麼蜘蛛人、美國隊長這些都好膚淺,就算有IMAX 3D我都不看。」

方方與數以百萬計的中國電影觀眾現迫使好萊塢高層須面對一個充滿警訊的新現實:曾擁抱好萊塢電影的中國如今已看不太上他們。當地觀眾近年轉向國產電影,讓好萊塢今夏在世界第二大市場的中國面臨浴血保衛戰。

根據國際影業資訊機構亞提森格維(Artisan Gateway)的資料,美國電影今年1到6月在中國的整體票房為5.92億美元,遠不如疫情前2019年上半年的19億美元。

2021與2022年有兩部美國電影擠進中國賣座電影前十名,今年到目前只有一部。反觀2014到2018年,每年都至少有三部美國片排進前十,有兩年甚至達五部。

原本認為能再次於中國開出亮眼成績的一些暑期檔紛紛踢到鐵板。迪士尼 的「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)截至18日在中國票房僅330萬美元,票房跟在丹麥相同;3D動畫冒險片「元素方城市」(Elemental)中國票房1560萬美元,甚至不如墨西哥。

上周末,「不可能的任務:致命清算 第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)在中國開出的票房為2540萬美元,不但輸給另兩部中國國產片,還比2018年「不可能的任務:全面瓦解」(Mission: Impossible Fall Out)上映時低66%。

表現堪稱慘劇者非迪士尼今年5月的新作「小美人魚」(Little Mermaid)莫屬,5月底以來在中國票房僅370萬美元,跟在人口僅1950萬的智利相當。中國觀眾透過社群媒體與實際行動,展現對由非裔演員飾演女主角小美人魚毫無興趣。

40多歲在上海從事獨立接案的周小姐說:「這部小美人魚太過政治正確。我進戲院是為娛樂,可不是來被灌輸特定價值的。」

好萊塢1990年代踏入中國時讓電影觀眾開眼界,當時的「鐵達尼號」(Titanic)、「阿凡達」(Avatar)等一干大片的票房動輒上億美元,但在中國民眾已不稀罕可口可樂(Coca-Cola)、耐吉(Nike)、iPhone的今天,他們也不再對好萊塢大片趨之若鶩。

反之中國觀眾讓本土電影票房熱賣,像講述一組英勇中國太空人與各國聯手拯救地球的科幻電影「流浪地球II」,收獲票房超過5億美元;另一懸疑片「消失的她」也有4億多美元票房。去年講述韓戰期間共軍與美軍交戰的愛國電影「長津湖」續集,締造中國史上續作票房新高。

28歲的鍾志鵬(Zhong Zhipeng,音譯)住在上海、大約每半個月會進戲院一次,他說:「講述自家故事的中國電影,肯定更能引起共鳴。」

14億民眾口味轉變對仰賴中國票房的好萊塢影業衝擊不輕;有影業高層提醒,若獲利持續維持低檔,業者恐會覺得不值在中國發片。

即將於8月上映的「巨齒鯊2」(Meg 2: The Trench)是新的觀察指標。這部電影罕見由美中合拍,在資金、選角及其他製作決策均由兩國共同合作。

為吸引中國觀眾買單,製片人艾佛瑞(Belle Avery)遊說後找演過「戰狼」的中國男星吳京在「巨齒鯊2」飾演二號男主角。艾佛瑞說吳京演過偉大父親、忠誠戰士等角色,讓他在中國代表的是典型中國男性形象。

艾佛瑞說,吳京在片中飾演一名盼說服各界研究、理解巨齒鯊的科學家,而另一男主角傑森史塔森(Jason Statham)則主張殺無赦,吳京的角色為片中注入與自然和諧共處的東方價值觀。

艾佛瑞表示,「巨齒鯊2」藉由將中國明星和主題融入電影,避免重蹈單向朝中國觀眾輸出而失敗的覆轍,「那種高高在上、自以為最懂的傲慢日子已一去不復返」。